Кудрин пояснил, что Счетная палата не нашла у «Роскосмоса» нецелевых трат бюджета

За 2020 год Счетная палата (СП) не выявила у «Роскосмоса» нецелевого использования бюджетных средств, заявил глава СП Алексей Кудрин. Ранее он говорил, что в госкорпорации «Роскосмос» выявили нарушения более чем на 30 млрд руб. В разговоре с Владимиром Путиным господин Кудрин сказал, что нарушения, в частности, были и по нецелевым показателям, детали он не привел.

Во время сегодняшнего выступления в Совете федерации глава СП сообщил, что «Роскосмос» стал «намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине». По его словам, сейчас корпорация «в основном» допускает нарушения, связанные «с отдельными процедурами, бухгалтерским учетом».

«Я все-таки скажу, что в последний год мы не нашли нецелевого использования… И не было выявлено таких нарушений, которые требуют специального реагирования правоохранительных органов»,— уточнил Алексей Кудрин (цитата по «РИА Новости»).

В 2020 году сообщалось, что в 2019–2020 годах на основе материалов службы внутреннего аудита «Роскосмоса» было возбуждено 22 уголовных дела. Речь шла о хищениях, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях госкорпорации. В феврале 2021-го СП включила «Роскосмос» в число худших исполнителей бюджетных расходов по итогам предыдущего года.

О проверке «Роскосмоса» читайте в публикации “Ъ” «Алексей Кудрин запустил лупу в космос».