Счетная палата за год нашла в «Роскосмосе» нарушения на 30 млрд рублей

За 2020 год Счетная палата выявила нарушения в госкорпорации «Роскосмос» более чем на 30 млрд руб., сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

«В "Роскосмосе", к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 млрд руб. за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств»,— сказал господин Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

При этом Счетная палата в 2020 году провела меньше проверок из-за пандемии. «Конечно, мы в прошлом году меньше получили и выявили нарушений, но, я думаю, это год просто такой особый»,— добавил Алексей Кудрин.

В феврале Счетная палата включила «Роскосмос» в число худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года. В 2021 году аудиторы хотят проверить использование средств на федеральную целевую программу «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» и на обеспечение глобальной космической связи, вещания и ретрансляции, высокопериодичного наблюдения Земли и атмосферы из космоса в 2017–2020 годах и истекшем периоде 2021 года.

В сентябре 2020 года сообщалось, что в 2019–2020 годах на основе материалов службы внутреннего аудита «Роскосмоса» было возбуждено 22 уголовных дела. Речь идет о хищениях, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях госкорпорации.

Об одном из уголовных дел после проверок 2018 года — в материале “Ъ” «Деньги "Роскосмоса" исчезли в телеметрии».