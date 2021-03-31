Россельхознадзор не считает нужной поголовную вакцинацию животных от COVID-19

Эксперты Россельхознадзора не считают нужным начинать массовую вакцинацию домашних животных от коронавируса, сообщила ТАСС советница главы ведомства Юлия Мелано. Ранее сегодня Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных.

В Россельхознадзоре пояснили, что риски заражения вирусом от животных очень малы. «Эксперты Россельхознадзора не видят необходимости в поголовной вакцинации домашних животных, потому что на сегодняшний день риски заражения COVID-19 людей от животных практически ничтожны, и таких случаев официальных и научно доказанных зарегистрировано не было»,— уточнила госпожа Мелано.

Вакцина для плотоядных животных получила название «Карнивак-Ков», ее разработал Федеральный центр охраны здоровья животных Россельхознадзора. Массовое производство препарата могут начать в апреле. В стране официально установлено два факта заражения кошек коронавирусом — в Москве и Тюмени. О том, что следующим этапом пандемии коронавируса станет заражение домашних и сельскохозяйственных животных, ранее заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

О ситуации с COVID-19 в России читайте в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».