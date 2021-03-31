Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных

Первая в мире вакцина против коронавируса для плотоядных животных «Карнивак-Ков» зарегистрирована в России. Ее разработал Федеральный центр охраны здоровья животных Россельхознадзора, сообщил заместитель руководителя ведомства Константин Савенков. Массовое производство препарата может начаться уже в апреле.

«Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных»,— сказал господин Савенков журналистам (цитата по «РИА Новости»). По его словам, массовое производство препарата могут начать в апреле на базе Федерального центра охраны здоровья животных. Он уточнил, что в России официально установлено два факта заражения кошек коронавирусом, в Москве и Тюмени.

Клинические испытания вакцины проводились с октября прошлого года, в них участвовали собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. «Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в ста процентов случаев были выработаны антитела к коронавирусу»,— уточнил замглавы Россельхознадзора.

Ученые Россельхознадзора еще продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после вакцинации. Константин Савенков сообщил, что на сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев. Разработчики препарата считают, что он может предотвратить развитие мутаций вируса, которые чаще происходят при межвидовой передаче возбудителя.

«При этом стоит отметить, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, которые являются отличным от COVID-19»,— сказал господин Савенков.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что следующим этапом пандемии коронавируса станет заражение домашних и сельскохозяйственных животных. 30 марта ВОЗ опубликовала доклад о происхождении COVID-19. Из него следует, что миссия не смогла установить источник вируса, наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей через промежуточное животное.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в России — в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».