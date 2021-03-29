Гинцбург предупредил о распространении COVID-19 среди животных

Следующим этапом пандемии коронавируса станет заражение домашних и сельскохозяйственных животных, заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, к началу распространения вируса среди животных человечество будет защищено от COVID-19 с помощью вакцин.

«Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные»,— сказал господин Гинцбург в интервью газете «Известия».

По его словам, очаги возбудителя инфекции постоянно будут присутствовать и эволюционировать вокруг человека. «Надо быть готовым к длительному существованию с этим возбудителем»,— добавил Александр Гинцбург.

С начала пандемии в России выявили более 4,5 млн заразившихся коронавирусом, умерли свыше 97 тыс. Президент Владимир Путин сообщил, что основные ограничения в стране снимут, когда будет создан популяционный иммунитет к вирусу. По его словам, это может произойти к концу лета.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в России — в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».