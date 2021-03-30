В России четвертый день подряд выявляют менее 9 тыс. заразившихся коронавирусом

В России за последние сутки было выявлено 8 277 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Это на 4,98% меньше, чем накануне (8711). Общее число заразившихся достигло 4 536 820.

Регионы-лидеры по числу случаев заражения:

Москва — 1291 (всего заболели 1 025 454),

Санкт-Петербург — 719 (393 916),

Подмосковье — 556 (231 677),

Нижегородская область — 277 (107 169),

Ростовская область — 240 (80 597).

За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 409 человек, что на 39,5% больше, чем днем ранее (293). Всего за время пандемии умерли 98 442 человек. Выздоровели за день 9 588 человек, всего — 4 155 996.

Регионы-лидеры по числу умерших:

Санкт-Петербург — 36 (12 233),

Ростовская область — 20 (3 553),

Алтайский край — 17 (1 812),

Воронежская область — 14 (2 389),

Подмосковье — 14 (5 428).

В России с середины января ведется массовая вакцинация от коронавируса, в стране зарегистрированы три вакцины — «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Последняя, в отличие от двух других, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части.

Подробнее о вакцине — в материале “Ъ FM” «"КовиВак" готовится нанести удар».