Мурашко: говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока преждевременно говорить о третьей волне коронавируса в России. По его мнению, план массовой вакцинации населения можно выполнить раньше августа.

Ранее сегодня, 30 марта, замглавы Минздрава России Татьяна Семенова сообщила, что показатели заболеваемости говорят о возможности третьей волны. При этом в Роспотребнадзоре не ждут третьей волны.

«Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно»,— сказал господин Мурашко в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).

Министр назвал пессимистичным прогноз по массовой вакцинации населения к августу. По его словам, оптимистичный прогноз предусматривает, что это будет сделано раньше. Господин Мурашко отметил, что вакцины от коронавируса достаточно, производственные мощности справляются.

Министр сообщил, что иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется в течение полугода. Он отметил, что «в принципе нет ограничений по использованию вакцины и при наличии иммунитета». Однако глава Минздрава считает такой подход нецелесообразным. Сейчас лечение от коронавируса проходят больше 350 тыс. человек. В реанимации — 1,6 тыс.

В России уже четыре дня подряд фиксируют меньшее 9 тыс. заболевших COVID-19 за сутки, общее число зараженных превысило 4,5 млн.