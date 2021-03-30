ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разместила на сайте доклад о происхождении COVID-19 по итогам поездки экспертов организации в Ухань. Из доклада следует, что миссия не смогла установить источник коронавируса. Наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей через промежуточное животное.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что будет продолжено расследование гипотезы, что вирус распространился в результате лабораторной утечки. «Хотя группа пришла к выводу, что утечка в лаборатории является наименее вероятной гипотезой, это требует дальнейшего расследования, возможно, с дополнительными миссиями с участием специальных экспертов, которые я готов развернуть»,— говорится в его заявлении на сайте ВОЗ.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань в начале января. В группу вошли представители нескольких стран, включая Россию, США, Великобританию, Германию и Японию. В 2019 года в Ухане началось распространение коронавируса, которое привело к пандемии.

Подробнее о расследовании ВОЗ — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».