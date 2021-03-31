Вернемся к нашим уранам

США планируют передать Ирану новые предложения по реанимации иранской ядерной сделки («Совместного всеобъемлющего плана действий», СВПД). Вашингтон готов смягчить санкции, если Тегеран приостановит некоторые виды деятельности в ядерной сфере. В то же время, по данным американских СМИ, администрации США мало простого возвращения к СВПД: она хочет усовершенствовать сделку. Власти Ирана ранее называли такой подход неприемлемым. Между тем, по данным “Ъ”, в Москве нашли способ удовлетворить запросы обеих сторон.

О том, что администрация США в ближайшие дни направит Ирану некий новый план по урегулированию ситуации вокруг СВПД, сообщило американское издание Politico. Деталей немного: Вашингтон якобы готов смягчить ряд введенных им в отношении Тегерана санкций, если тот откажется от шагов, идущих вразрез с СВПД. Прежде всего, США требуют от Ирана приостановить использование усовершенствованных газовых центрифуг и обогащение урана до 20%.

По данным источников издания, это предложение будет передано иранцам через европейских посредников, так как прямых контактов между властями Ирана и новой американской администрацией якобы до сих пор нет. Несколько недель назад Тегеран уже отказался от предложения Вашингтона сесть за стол переговоров, поскольку не получил гарантий того, что их итогом станет отмена санкций.

Напомним, в 2015 году Иран и шестерка посредников (США, Франция, Великобритания, Китай, РФ и Германия) согласовали план действий, предусматривающий ограничения, накладываемые на иранскую ядерную программу, в обмен на снятие санкций. Договоренность с Ираном считалась одним из главных внешнеполитических достижений правления президента США Барака Обамы. Пришедший ему на смену Дональд Трамп в 2018 году объявил о выходе США из СВПД, заявив, что план «основан на лжи». Вашингтон восстановил и стал последовательно усиливать односторонние санкции в отношении Тегерана. Спустя год после решения Дональда Трампа Иран начал постепенный отказ от своих обязательств по СВПД в надежде надавить на Евросоюз, который обещал найти способ обхода американских санкций. Новый президент США Джо Байден обещал вернуть страну в СВПД, однако за два первых месяца его президентства прорыва на этом направлении не произошло.

Politico уточняет: Белый дом хочет «усовершенствовать» сделку 2015 года — продлить срок действия введенных тогда ограничений на иранскую ядерную программу и добавить новые элементы. Судя по всему, речь идет о возможных ограничениях ракетной программы и деятельности Тегерана в регионе, которую США считают «дестабилизирующей». Между тем в Иране и при Дональде Трампе, и при Джо Байдене однозначно давали понять, что ни о каком СВПД+ речь на данном этапе идти не может.

Времени на поиск компромисса у сторон немного: на 18 июня в Иране назначены президентские выборы, а это означает, что содержательные переговоры возможны либо до мая (то есть до начала предвыборной кампании), либо уже ближе к осени. При этом вчера иранский телеканал Press TV со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщил: если США в ближайшее время не отменят санкции, «Иран пойдет на дальнейшее сокращение обязательств в рамках ядерной сделки».

В свою очередь, официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сказал, что Тегеран готов изучить новое предложение, но вновь заявил о необходимости отмены санкций как первого шага к восстановлению сделки. «Если США окажутся готовыми остановить действие всех введенных в нарушение СВПД санкций так, чтобы это можно было подтвердить, мы, в свою очередь, будем готовы в кратчайшие и приемлемые для всех участников сделки сроки вновь начать выполнение своих обязательств»,— заверил он. И подчеркнул: речь может идти только о взаимных шагах, не требующих дополнительных переговоров. То есть не о СВПД+.

Между тем, как стало известно “Ъ”, Россия предложила остающимся участникам СВПД, а также США, план того, как можно объединить запросные позиции всех сторон. Ранее уже сообщалось, что российские дипломаты передали коллегам схему последовательных взаимных шагов, которые должны вернуть США и Иран в СВПД. Однако источник “Ъ” в МИД РФ говорит, что в случае с этой последовательностью речь шла исключительно о реанимации сделки образца 2015 года без каких-либо «довесов и обвесов». Это полностью соответствовало бы иранской переговорной позиции. Впрочем, Москва нашла вариант и того, как учесть дополнительные запросы Вашингтона. Для этого предлагается использовать российскую идею создания системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Российская концепция впервые была представлена еще в конце 1990-х годов, когда возникла угроза американского вторжения в Ирак. Акцент тогда делался на разблокировании ситуации вокруг этой страны, чтобы не допустить силового сценария. Однако Россия потерпела неудачу. Новая попытка представить свое видение в регионе была предпринята Москвой 20 лет спустя. Летом 2019 года Россия обновила свою концепцию безопасности, в этот раз сконцентрировавшись на необходимости диалога между арабскими монархиями Залива и Ираном. С тех пор российская идея несколько раз обсуждалась на экспертном уровне, в дискуссиях с россиянами участвовали как представители стран региона, так и западные коллеги.

Как рассказал “Ъ” заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, участвующий в таких встречах, только в этом месяце состоялись консультации с американскими экспертами высокого уровня, связанными с администрацией президента США, Госдепартаментом, военными структурами. «У нас сложилось впечатление, что американцы присматриваются к тому, что происходит»,— сказал он. По словам господина Бакланова, российская сторона действительно считает возможным обсуждение беспокоящих США вопросов в рамках дискуссии о региональной ситуации, в том числе на основе российской концепции безопасности, не трогая СВПД. «По-моему, американцам не очень импонирует идея брать за основу дискуссии план, разработанный в Москве, но они готовы взять некоторые идеи на рассмотрение. Это нормально, мы ничего против не имеем, готовы рассмотреть любые предложения, лишь бы был прогресс»,— отметил господин Бакланов.

Собеседник “Ъ” добавил, что пока новых организационных форм для обсуждения проблематики не найдено, но в Москве считают разумным вернуться к формату многосторонних рабочих групп по региональным проблемам, который был придуман в начале 1990-х годов после ближневосточной конференции в Мадриде. «В работе этих групп должны участвовать арабские страны, Иран, Израиль, Турция и те внерегиональные державы, которые традиционно имеют большой вес на Ближнем Востоке и готовы работать: США, Россия, страны Евросоюза. По некоторым направлениям мы готовы к участию Китая и Японии»,— отметил господин Бакланов. «Все региональные игроки должны быть уверены, что их голос будет услышан. Иначе просто никаких надежных урегулирований быть не может»,— подчеркнул он.

По данным информированных источников “Ъ”, Ирану, например, такой формат интересен. Арабские страны также присматриваются к инициативе Москвы. «Роль России важна для преодоления разрыва, который существует между нами и Ираном, и укрепления стабильности»,— сказал советник президента ОАЭ по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш, выступая по видеосвязи на проходящей в эти дни в Москве ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». Вопрос только — какую позицию касательно этой инициативы в итоге займут США.

Елена Черненко, Марианна Беленькая