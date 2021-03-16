Назад и в будущее

Российские эксперты из Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ) составили «дорожную карту» процесса полного восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Для реанимации «сделки века» США и Ирану, как следует из обнародованной схемы, предстоит принять целый ряд мер. Ранее в Москве настаивали, что первый шаг должен сделать Вашингтон.

Англоязычную презентацию «дорожной карты» в понедельник на своей странице в Twitter опубликовало постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене. Схема, перечисляющая ключевые шаги, которые США и Иран должны предпринять для восстановления СВПД, была разработана московским Центром энергетики и безопасности.

Напомним, 14 июля 2015 года Иран и шестерка посредников (США, Франция, Великобритания, Китай, РФ и Германия) согласовали план действий, предусматривающий ограничения, накладываемые на иранскую ядерную программу, в обмен на снятие санкций. Заключение сделки стало финалом почти 13 лет сложных переговоров. Договоренность с Ираном считалась одним из главных внешнеполитических достижений правления президента США Барака Обамы. Пришедший ему на смену Дональд Трамп еще на стадии избирательной кампании выступал против соглашения, называя его «ужасной сделкой». 8 мая 2018 года он объявил о выходе США из СВПД, заявив, что план «основан на лжи». Вашингтон восстановил и стал последовательно усиливать односторонние санкции в отношении Тегерана. Спустя год после решения Дональда Трампа Иран начал постепенный отказ от своих обязательств по СВПД в надежде надавить на ЕС, который обещал найти способ обхода американских санкций. Новый президент США Джо Байден обещал вернуть страну в СВПД, однако за два первых месяца его президентства прорыва на этом направлении не произошло.

Из схемы ЦЭБа следует, что стороны уже сделали первые шаги на пути к восстановлению диалога. И США, и Иран заявили о намерении вернуться к выполнению СВПД. Обе страны начали консультации с другими государствами-участниками сделки. При этом США согласились на неформальную встречу в полном составе первоначальных участников соглашения, предложенную европейцами, в то время как Иран от такого контакта в условиях отсутствия понимания его возможных результатов отказался. О деталях и порядке взаимного возвращения к выполнению СВПД в полном объеме Вашингтон и Тегеран пока не договорились.

Как следует из обзора, США также сделали первый небольшой шаг к возвращению в ядерную сделку: они отозвали направленное при Дональде Трампе в ООН заявление о необходимости восстановления действия санкций Совета Безопасности в отношении Ирана.

Однако США еще предстоит целый ряд действий по снятию санкционных ограничений:

отменить президентский меморандум Дональда Трампа о выходе из СВПД и связанные с ним исполнительные указы;

снять санкции с Центрального банка Ирана, верховного лидера и других представителей руководства Ирана;

вывести из-под действия санкций ядерные проекты в Иране, предусмотренные СВПД;

отменить односторонние санкции, введенные после выхода США из СВПД в отношении иранских физических и юридических лиц и лиц, относящихся к юрисдикции других государств.

Для нормализации экономического сотрудничества с Ираном США должны:

содействовать разблокированию иранских средств в банках третьих стран;

содействовать восстановлению международной торговли с Ираном;

учредить информационную кампанию для повышения эффекта от снятия санкций.

Следующие дополнительные шаги со стороны США содействовали бы, по мнению экспертов, развитию диалога в интересах восстановления иранской ядерной сделки:

формирование межведомственной команды по Ирану (процесс начат);

снятие ограничений на передвижение иранских дипломатов, аккредитованных при ООН, в Нью-Йорке (процесс начат);

создание условий для приобретения Ираном продукции, необходимой для борьбы с распространением COVID-19.

Ирану, в свою очередь, предстоит выполнить следующие действия:

снизить количество используемых для обогащения урана центрифуг (5060 IR-1);

снизить уровень обогащения урана (до 3,67%);

сократить запасы низкообогащенного урана (300 кг);

остановить обогащение урана на заводе по обогащению ядерного топлива в Фордо;

прекратить несогласованные в СВПД научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области центрифуг;

сократить запасы тяжелой воды (не более 130 мт);

прекратить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере производства металлического урана;

восстановить временное применение дополнительного протокола МАГАТЭ;

предоставить МАГАТЭ возможность дополнительных проверок и мониторинга в соответствии с положениями СВПД.

Как ранее сообщал “Ъ”, в феврале МИД РФ поделился с участниками СВПД, а также с США своим видением того, как можно было бы реанимировать сделку. Этот документ не публиковался, но из него следовало, что первый шаг должен сделать Вашингтон. «В отношении того, кто должен сделать первый шаг, очевидно, что, поскольку США при Трампе инициативно вышли из СВПД, естественно ожидать, что они такой шаг сделают, и затем на основе баланса интересов может быть запущен процесс восстановления функционирования СВПД в полном масштабе»,— объяснял журналистам замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

В понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, выступая на конференции Центра европейской политики (EPC), что администрация Джо Байдена пока не сделала в отношении СВПД ничего нового по сравнению с предыдущей. «Мы готовы вернуться незамедлительно после того, как США вернутся к выполнению сделки»,— заверил он, подчеркнув, что Тегеран ждет от Вашингтона прежде всего снятия санкций.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен на состоявшихся 10 марта слушаниях в Конгрессе дал понять, что Вашингтон не будет снимать санкции с Тегерана до полного возвращения Ирана в СВПД.

В декабрьском докладе ЦЭБа о «Восстановлении действенности СВПД: принципы и подходы. Взгляд из России» при этом перечислены шаги, которые в случае продвижения США и Ирана к полному выполнению сделки, могут осуществить остальные ее участники для поддержки усилий Вашингтона и Тегерана:

содействовать в выстраивании и структурировании диалога между всеми первоначальными участниками договоренности;

осуществлять эффективную совместную с Ираном экономическую деятельность;

содействовать в практическом приведении иранской ядерной программы в соответствие с СВПД.

Россия, по мнению экспертов ЦЭБа, наряду с дипломатическими усилиями по содействию в выстраивании диалога, может играть ключевую роль в реализации последнего пункта. «Учитывая политическую поддержку Россией полноформатной реализации СВПД, технологические ресурсы и опыт взаимодействия с Ираном, было бы логичным предположить возможность повторного участия российской атомной промышленности в технических проектах, связанных с приведением ядерной программы Ирана в соответствие с Совместным всеобъемлющим планом действий. Опыт реализации сложных зарубежных и трансграничных проектов в ядерной сфере госкорпорации ''Росатом'' никуда не делся»,— констатируют эксперты.

Елена Черненко