От иранских реформ остался вакуум

В Иране завершается регистрация кандидатов для участия в президентских выборах, которые состоятся 18 июня. Избрание второго лица в государстве после духовного лидера Исламской Республики дает все шансы консервативным силам, победившим на прошлогодних парламентских выборах, лишить реформаторов их последнего оплота — исполнительной власти. Не сумевшие добиться отмены американских санкций и провести экономические реформы реформаторы во главе с уходящим президентом Хасаном Роухани стоят перед сложнейшей задачей: найти политика, способного сплотить либеральный лагерь и составить конкуренцию одному из консерваторов, среди которых задают тон экс-президент Махмуд Ахмадинежад и спикер парламента Мохаммад Галибаф.

Стартующая 16 марта президентская кампания в Иране, в которой по сложным канонам исламской демократии примут участие более 2 тыс. кандидатов, остается уравнением со многими неизвестными. Списки тех, кто будет зарегистрирован в качестве кандидатов на июньских президентских выборах, Центризбирком огласит во вторник. Формально закон разрешает стать кандидатом любому гражданину старше 18 лет, имеющему иранское происхождение, достойную биографию и организаторские навыки, а также исповедующему официальную религию ислам. Однако реальных претендентов на кресло главы исполнительной власти можно будет сосчитать по пальцам. Подавляющее большинство участников массового забега президентской гонки быстро сойдет с дистанции, не пройдя отбор Совета стражей конституции Ирана, выполняющего роль фильтра и строго следящего за тем, чтобы к участию в выборах были допущены только самые достойные.

Официально предвыборная агитация среди одобренных Советом стражей кандидатов начнется не раньше чем за месяц до выборов. Однако, какими бы ни были лозунги претендентов, предстоящие выборы подведут черту под восьмилетней эпохой правления президента-реформатора Хасана Роухани, находившегося у власти два срока и не имеющего права баллотироваться в третий раз. Одержавший сенсационную победу на выборах 2013 года на волне ожиданий выхода страны из международной изоляции и проведения назревших социально-экономических реформ Хасан Роухани завершает свое правление, не имея ни одного достижения, которое его потенциальный преемник мог бы привести в качестве аргумента в пользу продолжения реформаторского курса.

Накануне завершения регистрации кандидатов в президенты информационное агентство Tasnim распространило материал «Наследие Роухани: чего седьмой президент Ирана добился за восемь лет». Статья перечисляет длинный список претензий к действующему главе государства. Среди них — нулевой рост экономики, отток инвестиций, составивший 6%, рекордные за всю историю Исламской Республики инфляция и падение фондового рынка, рост курса доллара, достигший 700%, сокращение строительства жилья на 50% и самый высокий уровень социального неравенства за последние десять лет.

В связи с этим противники Хасана Роухани припоминают ему его главный тезис избирательной кампании 2013 года, когда господин Роухани подвергал резкой критике предыдущего лидера Махмуда Ахмадинежада, заявляя, что «за все провалы должен отвечать президент».

Одним из факторов, предопределивших неутешительные итоги правления Хасана Роухани, стал провал заключенной летом 2015 года в Вене ядерной сделки с шестеркой международных посредников, на которую сделали стратегическую ставку иранские реформаторы. Односторонний выход США из ядерного соглашения, произошедший при президенте Дональде Трампе, и введение против Тегерана американских санкций, которые поставили страну в крайне сложное положение, лишили иранских реформаторов их главного проекта и аргумента в пользу того, чтобы бороться за президентское кресло на выборах 2021 года.

Новый президент США Джо Байден выступает за возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который отверг Дональд Трамп, но при этом игнорирует настойчивые требования Тегерана о снятии санкций в качестве предварительного условиях возобновления действия СВПД. Надежд на то, что в ближайшие месяцы США сделают первый шаг навстречу Ирану и помогут потенциальному кандидату реформаторов вырвать победу на президентских выборах, практически не осталось. «Мы не будем увязывать темп дискуссий с выборами в Иране. Он будет определяться тем, насколько мы сможем продвинуться, защищая наши национальные интересы. Выборы не заставят нас ни ускорять, ни замедлять переговоры»,— предупредил в конце прошлой недели спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли, назначенный на свой пост в конце января.

В этой ситуации консерваторы, одержавшие уверенную победу на всеобщих выборах в феврале прошлого года и взявшие под свой контроль иранский парламент, имеют все шансы завершить изгнание реформаторов из власти, сменив этим летом президента и его правительство.

Среди наиболее заметных фигур, способных победить на июньских выборах, называют экс-президента Махмуда Ахмадинежада, восьмилетнее правление которого запомнилось жестким противостоянием с Западом, бывшего мэра Тегерана и нынешнего спикера парламента Мохаммада Галибафа, который был главным конкурентом Хасана Роухани на выборах 2013 года, и главу судебной системы Ибрагима Раиси. Господин Раиси выдвигал свою кандидатуру на выборах 2017 года, однако также проиграл Хасану Роухани.

Что касается реформаторов, то в их лагере пока нет заметного потенциального кандидата, способного составить конкуренцию представителю консервативного лагеря. После уходящего президента Хасана Роухани второй самой крупной фигурой в его команде остается глава МИДа Джавад Зариф, однако он так и не продемонстрировал президентских амбиций.

Учитывая, что в течение последних месяцев деморализованные и расколотые иранские либералы не смогли достичь консенсуса по поводу новой кандидатуры на выборах 2021 года, единственным заметным политиком, способным объединить вокруг себя реформаторский лагерь, называют экс-президента Мохаммада Хатами. Напомним, что одержавший неожиданную победу на президентских выборах 1997 года и возглавлявший исполнительную власть в течение восьми лет господин Хатами был сторонником «диалога цивилизаций» в рамках, очерченных исламским богословием, и отказа от жесткого противостояния с Западом.

Хотя не сумевшие добиться отмены американских санкций и провести обещанные экономические реформы реформаторы во главе с уходящим президентом Роухани стоят перед сложнейшей задачей, президентские выборы в Иране за последние десятилетия уже преподнесли не одну сенсацию. Интрига, как ожидается, будет сохраняться до последнего момента.

Сергей Строкань