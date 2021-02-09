Утильсборочная страда

Производители зерна и молока просят премьера отложить повышение утильсбора на технику для полевых работ как минимум до 2022 года. Они говорят о рисках удорожания инвестпланов, тогда как рост затрат на покупку машин не заложен как в кредитных соглашениях, так и в бизнес-планах. На технику приходится около 8–10% в себестоимости продукции, что грозит удорожанием продуктов питания. О росте цен на базовые продукты, в частности масло, муку, сахар говорят и европейские производители грузовиков, но уже из-за роста затрат на закупку такой техники перевозчиками.

Сельхозпроизводители просят отложить повышение утильсбора на технику для полевых работ на год до 2022 года. С таким обращением (есть у “Ъ”) к Михаилу Мишустину выступил Российский зерновой союз. Там говорят, что повышение сбора на сельхозтехнику в два-три раза, рассматриваемое правительством, ограничит доступ аграриев к современным технологиям, повлияв на качество и экспортный потенциал продукции. А на фоне экспортных ограничений по зерну и маслу может и вовсе лишить сектор ресурсов для развития. В Минпромторге и Минсельхозе отказались от комментариев.

Российский зерновой союз добавляет, что «столь срочное повышение» поставит под угрозу возможность обновления машинно-тракторного парка по той технике, которая не производится в РФ (по какой, не указывается). Источник “Ъ” полагает, что речь может идти о телескопических погрузчиках и тракторах малой мощности — сегменте, где основную роль играет Минский тракторный завод. По комбайнам при полном совпадении кодов ОКВЭД также могут быть различия в характеристиках, которые влияют на экономику аграриев, добавляет он. Глава «Союзмолока» Артем Белов уточняет, что речь идет, в частности, о кормозаготовительных комбайнах и высокопроизводительных тракторах, которые либо не выпускаются в РФ, либо производители не могут удовлетворить спрос в высокий сезон.

В то же время, Дмитрий Бабанский из SBS Consulting утверждает, что сегмент телескопических погрузчиков – далеко не ключевой для российского АПК. Они используются и в других отраслях, а ежегодный импорт составляет около 1 тыс. штук.

«Союзмолоко» в обращении к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву (есть у “Ъ”) обращает внимание, что востребованность импортной техники при производстве кормов для животноводства остается высокой. Сопоставимые российские аналоги либо отсутствуют, либо производятся в недостаточном количестве. Кроме того, там говорят, что удорожание импорта не только отразится на ценах, но и повлечет удорожание российской техники из-за «снижения доступности зарубежных аналогов и стремления российских производителей приблизить цены к растущему среднерыночному уровню». Себестоимость молока за 2020 год выросла на 16–18%, подчеркивают в союзе, а «удорожание средств производства ухудшит динамику».

О росте цен на «базовые продукты питания» — подсолнечное масло, муку, сахар, макаронные изделия, затраты на перевозку которых играют значительную роль в формировании себестоимости, также говорят в своем обращении к премьеру Volvo Trucks, Renault Trucks, DAF, Iveco, MAN и Scania (40% рынка тяжелых грузовиков). В автопроме повышение сбора составит 25%.

По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, у технологичных предприятий на машины может приходиться 8–10% себестоимости продукции. Как отмечает господин Злочевский, выбывающую из строя сельхозтехнику восполняют за счет машин большей мощности, а из-за повышения утильсбора приток новой техники сократится, в результате чего может не хватить ресурса на весь комплекс сельхозработ.

В «Росспецмаше» (лобби отечественных машиностроителей) заверили, что цены на отечественную технику зафиксированы в рамках программ господдержки и их рост не превысит индекс дефлятора (в 2021 году — 5%).

В пресс-службе правительства пока не получили обращений. По данным “Ъ”, увеличение ставок сбора на автомобили внесено в правительство, рост коэффициентов для сельхоз- и спецтехники продолжает дорабатываться в Минпромторге.

Ольга Никитина, Анатолий Костырев