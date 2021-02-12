Под экскаваторы подкопался утильсбор

Продажи дорожно-строительной (ДСТ) и спецтехники в РФ в 2020 году выросли, хотя и на символические 0,3%, посчитали в Ассоциации европейского бизнеса. От 2021 года исходно в АЕБ ожидали восстановления рынка до пиковых значений 2012 года. Но уже сейчас прогноз ухудшился из-за резкого повышения утильсбора. Аналитики менее пессимистичны, полагая, что во всяком случае падения рынка в этом году тоже удастся избежать.

Российский рынок ДСТ и спецтехники в 2020 году вырос на 0,3%, до 13,8 тыс. машин, подсчитали в АЕБ (учитывают данные импортеров и представляют около 80% сегмента). По итогам четвертого квартала реализация такой техники увеличилась на 1%, до 4,3 тыс. штук, что чуть хуже результатов третьего и первого кварталов, когда рынок рос на 2% и 13% соответственно. Во втором квартале из-за карантина продажи упали на 12%.

АЕБ пересмотрела в сторону понижения свой прогноз по рынку спецтехники на 2021 год, ожидая сокращения продаж (точные цифры не называются) на фоне ожидания повышения утильсбора.

“Ъ” подробно писал об инициативе 25 января и 4 февраля. Глава АЕБ Тадзио Шиллинг отметил, что ассоциация призывает воздержаться от таких «резких регуляторных мер», когда последствия пандемии еще не преодолены.

Рынок спецтехники РФ пострадал от пандемии коронавируса меньше остальных, говорит заместитель генерального директора JCB в России и СНГ Сергей Харитонов. Но надежды на дальнейший рост рынка могут не сбыться из-за ожидаемого повышения утильсбора, говорит он: «Результатом станет рост стоимости машин на 10–15%, что ударит по спросу. На какое-то время ситуацию спасет импортированная до повышения техника, но когда склады опустеют, велика вероятность стагнации рынка».

Сергей Харитонов полагает, что заказчики постепенно привыкнут к новым ценам, однако сложно сказать, насколько быстро это случится: «Мы еще не сталкивались с таким существенным ростом ставок: утильсбор на экскаваторы-погрузчики может увеличиться с 690 тыс. руб. до 2 млн руб.».

Директор подразделения по продажам и маркетингу Hitachi Construction Machinery Eurasia Юта Кацушима также не видит причин для прорывов в 2021 году: «Основным источником стресса для рынка станет более чем двукратное повышение утилизационного сбора». Кроме того, он ожидает ужесточения требований по локализации в рамках 719-го постановления и административного усложнения доступа «нелокализованной» продукции к закупкам госкомпаний.

Юта Кацушима подчеркивает, что локализация всей не производимой в России техники пока практически невозможна, с одной стороны, из-за своей экономической нецелесообразности (недостаточен объем рынка), а с другой — из-за крайней сложности выполнения требований по локализации. По его мнению, рост утильсбора приведет к увеличению цен на технику на 15–20%, что повлечет сокращение рынка в 2021 году.

Между тем идею повышения утильсбора активно поддерживают российские машиностроители, которым утильсбор компенсируется за счет промышленных субсидий. В ассоциации «Росспецмаш» заявляли, что риски повышения цен на российскую технику отсутствуют, а у заводов есть возможности нарастить производство. По данным «Росспецмаша», продажи отечественной ДСТ в стране выросли в 2020 году на 11%, до 42,5 млрд руб.

Хотя утильсбор — основной негативный фактор для рынка в этом году, признает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting, он будет полностью или частично нивелирован за счет роста господдержки и частичного импортозамещения. По оценке аналитика, рынок вырастет на 5% в 2021 году. Так, господин Бабанский приводит в пример сегмент экскаваторов, где в 2018 году средняя цена ввоза техники увеличилась на 25%, или 700 тыс. руб. (прежде всего за счет утильсбора), но импорт тем не менее вырос в штуках на 48%.

Ольга Никитина