Утильсбор медлит с повышением

Лобби российских машиностроителей «Росспецмаш» предложило правительству ввести мониторинг цен на спецтехнику, чтобы доказать необоснованность претензий к решению о росте утильсбора. Дело в том, что намеченная на февраль индексация сбора до трех раз, по данным “Ъ”, затормозилась после целого ряда жалоб представителей других индустрий, от строительства до логистики. По мнению аналитиков, если правительство и решит ввести подобный мониторинг, то лишь в отношении потребительского сегмента — снегоходов и вездеходов.

Ассоциация «Росспецмаш» (лобби отечественных машиностроителей) предложила премьеру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Юрию Борисову внедрить мониторинг цен на специализированную технику и анализ наполненности рынка для снижения негативного фона вокруг повышения утильсбора, говорится в письме от 26 февраля (есть у “Ъ”). В ассоциации предлагают вести мониторинг только по тем сегментам рынка, которые «вызывают наибольшие сомнения», и ограничить его срок одним годом, чтобы не допустить дефицита техники. Аналогичная идея предлагалась при введении утильсбора на полуприцепы, сообщили “Ъ” в «Росспецмаше». Между тем их российское производство последние годы росло, цены резко не повышались, весь спрос удовлетворен (см. “Ъ” от 15 февраля). В ассоциации не стали уточнять, на какие именно сегменты рынка она предлагает распространить ценовой мониторинг. В целом рост утильсбора выгоден российским машиностроителям, поскольку сделает продукцию их зарубежных конкурентов дороже для потребителя.

Обращение «Росспецмаша» стало реакцией на многочисленные жалобы в правительство со стороны импортеров и дилеров спец- и сельхозтехники, аграриев, а также других отраслевых ассоциаций и тех российских производителей, у которых возникают проблемы с доступом к компенсациям утильсбора (что ставит их в равные условия с импортом). В основном в этих обращениях говорилось о рисках роста цен на технику на 15–20%, что по цепочке может сказаться на стоимости продукции аграриев, а также работ, проводимых с помощью спецтехники, в том числе дорожного нацпроекта. Речь также шла о том, что в некоторых сегментах, где предлагается кратный рост утильсбора, отечественная техника не выпускается вообще или в незначительном количестве — например, в случае асфальтоукладчиков. Также общей претензией было то, что Минпромторг, по мнению многих участников рынка, уклонился от какого-либо обсуждения с ними этой инициативы (см. “Ъ” от 4, 9 и 11 февраля).

Кроме того, хотя в основном повышение утильсбора отразится на стоимости техники для крупного и среднего бизнеса — добывающих, производственных и логистических компаниях,— оно затронет и технику для частного пользования. К ней относятся снегоходы, вездеходы и квадроциклы, для наиболее мощных моделей которых предполагается повысить сбор на 140–180%.

Поток жалоб на рост утильсбора привел к тому, что принятие решения затормозилось, говорят собеседники “Ъ”. В Минпромторге “Ъ” сказали, что в феврале внесли проект соответствующего постановления в правительство. Один из источников “Ъ” говорит, что проект завис в аппарате правительства. Но и вопрос о корректировке параметров повышения пока также не обсуждается.

«Росспецмаш» в письме отмечает, что «в связи с чувствительностью документа, сильным присутствием западного лобби в виде ассоциаций и агентов влияния, низкой потребительской грамотностью, в публичной и околовластной сфере набирает обороты кампания против принятия повышения утильсбора, основанная на искаженных, зачастую ложных предпосылках». В «Росспецмаше» считают, что за четыре года действия утильсбора доля российской техники на рынке выросла, совокупные затраты на приобретение единицы техники упали, а рост рынка происходит за счет увеличения потребления.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что предложение ввести мониторинг выглядит логично на фоне опасений роста цен, которые высказывают отдельные ассоциации и игроки рынка. При этом он поясняет, что рост цен, вероятно, будет отслеживаться только там, где может привести к ущербу физлицам напрямую. Эксперт также напоминает, что рост утильсбора необязательно приведет к снижению покупок импортной техники во всех сегментах, поскольку для дорогой техники эластичность спроса по цене традиционно ниже.

Ольга Никитина