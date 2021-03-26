Reuters: Xiaomi выходит на рынок электромобилей

Китайская технологическая корпорация Xiaomi намерена выйти на рынок электромобилей. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на три источника, имеющих непосредственное отношение к этим планам. По данным агентства, компания намерена выпускать свои электромобили на одном из заводов автомобилестроительной компании Great Wall. Тем самым Xiaomi становится очередной высокотехнологичной компанией, решившей заняться созданием электромобилей. Ранее сообщалось о том, что выход на рынок электромобилей в той или иной степени рассматривают Baidu, Apple и Huawei.

Как сообщают источники агентства, электромобили Xiaomi будет ориентированы на массовый рынок, что в принципе соответствует тому, как она позиционирует свои прочие продукты. Компания является третьим в мире и вторым в России производителем смартфонов и занимает лидирующие позиции на рынке устройств интернета вещей.

В соответствии с планом Great Wall, которая не предлагала сотрудничество никаким другим технологическим компаниям, но строит завод по производству электромобилей совместно с BMW, предоставит свои консультации в том, что касается инженерных решений. Первые электромобили Xiaomi планируется выпустить в начале 2023 года.

В Xiaomi “Ъ” отказались комментировать ситуацию, обратив внимание на то, что компания еще в феврале в связи с появлявшимися ранее сообщениями о возможном выходе на рынок электромобилей заявляла, что не «начинала никакого формального проекта», связанного с этим. Запрос в Great Wall пока остается без ответа. По данным Reuters, официально компании намерены сообщить о своем совместном проекте на следующей неделе.

После сообщения Reuters акции Xiaomi выросли на 8% на торгах в Гонконге и на 7% — в Шанхае.

Андрей Келекеев