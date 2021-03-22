Еврокомиссия не исключила закупку Евросоюзом «Спутника V»

Двери Евросоюза для закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не закрыты, заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, это «зависит от обстоятельств».

«Двери не закрыты навсегда, все зависит от обстоятельств. Проблема в том, что вакцины нужно получать именно сейчас»,— сказал господин Мамер на брифинге, комментируя слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о том, что ЕС не нуждается в российском препарате (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня, 22 марта, господин Бретон заявил, что у ЕС нет необходимости в российской вакцине, потому что уровень производства вакцин на территории стран ЕС может позволить обеспечить массовый иммунитет от COVID-19 в Европе. Россияне, по мнению господина Бретона, сами «с трудом получают вакцины».

4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило о начале экспертизы вакцины «Спутник V». Два входящих в ЕС государства, Венгрия и Словакия, самостоятельно одобрили применение «Спутника V». О возможности прямой закупки российской вакцины заявляли канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги. Обе страны при этом отдают приоритет потенциальной закупке «Спутника V» по общеевропейскому механизму.

Об эффективности разных вакцин от COVID-19 — в материале “Ъ FM” «Штаммы COVID-19 повышают ставки».