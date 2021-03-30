Боррель: Россия и Китай объединяют силы для противостояния Западу

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай объединяют свои силы, чтобы противостоять западному миру. Он считает, что Москва и Пекин хотят снизить зависимость от Запада, но экономически у Китая есть явное преимущество.

«Китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают "вмешательством" в свои внутренние дела»,— написал господин Боррель в своем блоге. По его словам, Россия и Китай используют «очень похожий язык», говоря о Западе или США, но ими движут не одинаковые мотивы. Жозеп Боррель отмечает, что с точки зрения экономики обе страны хотят уменьшить свою зависимость от Запада, но они «играют не в одной лиге, и из них двух Китай имеет явное преимущество».

«Китаю нужны нефть и газ, которые он импортирует, в том числе из России. Тем временем Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях»,— написал он. Господин Боррель уточнил, что Россия не сможет быстро и легко диверсифицировать свой экспорт, так как для этого нужны «огромные инвестиции».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай отвергают геополитические игры и односторонние нелегитимные санкции со стороны стан Запада. По его словам, Москва и Пекин сделают все, чтобы обезопасить свои финансовые и торговые отношения от угроз санкций. Ранее санкции против России и Китая ввели ЕС, США и Канада.

Подробнее о встрече глав МИД России и Китая — в материале “Ъ” «FCKNG QRNTN».