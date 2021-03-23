Лавров: Россия и КНР отвергают односторонние санкции Запада

Россия и Китай отвергают геополитические игры и односторонние нелегитимные санкции, к которым все чаще прибегают страны Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также отметил, что у России нет отношений с ЕС как с организацией, так как вся их инфраструктура уничтожена.

«Мы отвергаем геополитические игры с нулевой суммой и отвергаем односторонние нелегитимные санкции, к которым все чаще прибегают наши западные коллеги»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И (цитата по ТАСС). Он отметил, что Москва и Пекин сделают все, чтобы обезопасить свои финансовые и торговые отношения от угроз санкций других стран.

«С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя»,— сказал глава МИД России. По его словам, США и Европа подменяют дипломатию «шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка — не международное право, а правила». Одним из видов этих правил являются санкции.

В первый день встречи, 22 марта, министры иностранных дел России и Китая встретились в китайском Гуйлине, они обсудили отношения с США, сотрудничество в ООН и в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В этот же день Евросоюз ввел санкции против 11 лиц и четырех организаций за нарушения прав человека в мире.

Подробнее о встрече глав МИДов России и Китая — в материале “Ъ” «FCKNG QRNTN».