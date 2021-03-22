ЕС ввел санкции против двух чеченцев за нарушение прав человека

Евросоюз ввел санкции против 11 лиц и четырех организаций за нарушения прав человека в мире. В том числе под ограничительные меры попали бывший глава полиции города Аргун в Чечне Аюб Катаев и вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов. Брюссель обвинил их в преследовании, пытках и внесудебных казнях представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Как утверждается в документе, «Айуб Катаев и силы под его командованием несут ответственность за серьезные нарушения прав человека в России, в частности за пытки и другое жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, а также за произвольные аресты и задержания, внесудебные или произвольные казни и убийства. По словам многочисленных свидетелей, Айуб Катаев лично руководил и принимал участие в пытках задержанных».

Абузайд Висмурадов назван в документе командиром отряда особого оперативного реагирования (СОБР) «Терек» и неофициальным телохранителем главы Чечни Рамзана Кадырова. «Абузайд Висмурадов и отряд «Терек» под его командованием виновны в серьезных нарушениях прав человека в России, в частности, в пытках, <...> произвольных арестах и задержаниях, внесудебных и произвольных убийствах и казнях. По словам многочисленных свидетелей, Абузайд Висмурадов лично руководил и принимал участие в пытках задержанных. Он является ближайшим соратником главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который на протяжении многих лет ведет репрессивную кампанию против своих политических оппонентов»,— говорится в мотивировочной части санкционного списка.

Кроме двух россиян, в черный список попали граждане граждане Южного Судана, Эритреи, Ливии, КНДР и Китая. Для попавших под ограничительные меры санкции предусматривают заморозку активов на территории ЕС, запрет на въезд в ЕС и запрет физическим и юридическим лицам Евросоюза прямо или косвенно предоставлять им средства.

Оба попавших в санкционных список чеченца фигурируют в расследовании «Новой газеты», в котором приведены показания бывшего сотрудника полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни Сулеймана Гезмахамаева о внесудебных расправах в регионе. До появления материала санкции в отношении Айуба Катаева ввела Великобритания.

В ответ на публикацию в «Новой газете» военнослужащие полка, выстроившись на плаце с оружием, призвали президента рФ Владимира Путина «обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания». Кремль посоветовал полку обращаться в суд, а не жаловаться главе государства. В день публикации рядом с редакцией «Новой газеты» было распылено вещество с резким химическим запахом. ЕС призвал руководство РФ предпринять усилия для расследования информации издания о внесудебных казнях в регионе.