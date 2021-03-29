Сергей Борисов возглавил воронежское отделение объединенной партии СРЗП

Как и предполагал “Ъ-Черноземье” воронежское отделение партии «Справедливая Россия, За правду, Патриоты России» возглавил политтехнолог Сергей Борисов. Информацию об этом “Ъ-Черноземье” подтвердил сам господин Борисов.

Он отметил, что официально его утвердят по результатам конференции, которая намечена на середину апреля. «Это назначение надо воспринимать скорее как смену тренера в футбольном клубе», — рассказал Сергей Борисов. Господин Борисов также заявил, что партия поддержит бывшего главу реготделения Артема Рымаря на выборах в Госдуму по 87-му округу, который сейчас представляет в парламенте основатель воронежского холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев.

О кадровых перестановках в местной ячейке СЗРП стало известно в марте. Как пояснял Артем Рымарь, после объединения «Справедливой Россия», «За Правду» и «Патриотов России» Воронеж «попал под опеку» основателя «За Правду» Захара Прилепина, который и попросил сменить руководство.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежская оппозиция меняется в лице».

Александр Прытков