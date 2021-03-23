Воронежский депутат Артем Рымарь уступает пост главы реготделения СЗРП и остается в партии

Депутат Воронежской гордумы Артем Рымарь готов оставить пост руководителя регионального отделения СЗРП, но при этом не намерен менять партию. Об этом он сам сообщил “Ъ-Черноземье”.

«После объединения трех партий — ''Справедливая Россия'', ''За Правду'' и ''Патриоты России'' — по решению сопредседателей объединенной партии между ними стали распределяться регионы. Воронеж попал под опеку Захара Прилепина. Соответственно, по его просьбе, в качестве руководителя регионального отделения СЗРП в президиум Центрального совета предложена кандидатура Сергея Борисова, — рассказал господин Рымарь. — Со своей стороны, я это решение принимаю с пониманием, готов оказать любое содействие новому руководителю в организации партийной работы. О моем дальнейшем участии в жизни партии на данный момент ведутся переговоры».

«Я сосредоточусь на участии в городских проектах и работе со своими избирателями, ради которых я и остался депутатом городской думы»,— добавил Артем Рымарь. Он уточнил, что не отказывается от планов выдвинуть свою кандидатуру на выборы депутатов Госдумы в сентябре.

Как ситуацию в реготделении СЗРП видят источники “Ъ-Черноземье” в партии, читайте в материале «Воронежская оппозиция меняется в лице».

Андрей Цветков