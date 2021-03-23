Воронежская оппозиция меняется в лице

Воронежская системная оппозиция продолжает обновлять состав в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму. Вскоре после смены руководства местного обкома КПРФ могут выбрать нового председателя регионального отделения политического объединения «Справедливая Россия, За правду,Патриоты России» (СРЗП). В таком случае депутат гордумы областного центра Артем Рымарь уступит свой пост политтехнологу Сергею Борисову. Источники „Ъ“ в СРЗП объясняют кадровые перестановки новыми приоритетами федерального руководства, в частности, возможным выдвижением в качестве кандидата в депутаты Госдумы от региона сенатора Александра Бабакова. Ранее о своем желании участвовать в той же кампании — и в качестве лидера партийного списка, и выдвинувшись по одномандатному округу — заявлял господин Рымарь.

Смена руководства реготделения СРЗП, по данным источников “Ъ-Черноземье” в партии, может произойти уже весной. Один из собеседников “Ъ-Черноземье” объяснил ее возможным выдвижением от партии одного из ее основателей — сенатора Александра Бабакова, который якобы намерен возглавить воронежскую территориальную группу на выборах. Источник “Ъ-Черноземье” в центральном аппарате СРЗП, в который входит также господин Бабаков, впрочем, утверждает, что выдвижение сенатора — вопрос открытый. По его словам, реальную причину кадровых перестановок следует искать в недавно произошедшем объединении партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России»: «Так как Захар Прилепин уже около двух лет активен в Воронежской области, проводит здесь фестиваль "Русское лето", а сейчас планирует еще один крупный культурный проект, первые лица СРЗП пришли к логичному выводу, что этот регион лучше доверить именно представителям партии “За правду”, в частности опытному политтехнологу Сергею Борисову».

Собеседники “Ъ-Черноземье” в воронежском отделении оценили вероятность выдвижения господина Бабакова от региона на 90%. Окончательно определиться с кандидатами в депутаты Госдумы и с претендентами на пост председателя реготделения в федеральном руководстве СРЗП могут уже сегодня. Напомним, политтехнолог Сергей Борисов во время прошлой выборной кампании работал с кандидатами партии «За правду» Захара Прилепина, а до этого продолжительное время сотрудничал с реготделением КПРФ, в том числе отвечал за политический пиар нынешнего депутат гордумы, бизнесмена Константина Ашифина. Господин Рымарь в течение нескольких дней не ответил на звонки “Ъ-Черноземье”. Господин Борисов посоветовал дождаться официальных решений партийной конференции в ближайшее время.

Собеседники в партии при обсуждении с “Ъ-Черноземье” планов Артема Рымаря, который ранее уже заявил о своем участии в сентябрьских выборах депутатов Госдумы, выразили уверенность, что сейчас ему лучше сосредоточиться на работе в округе. «В свете того что он через издание “Блокнот” начал практически открытое противостояние с Александром Бабаковым, этого и следовало ожидать, — сказал “Ъ-Черноземье” один из партийцев в ответ на просьбу прокомментировать возможный уход господина Рымаря из партии. — В любом случае центральный совет партии будет на стороне Бабакова в этом споре. То, что Рымарь хотел пойти на выборы по Левобережному округу и пободаться с Аркадием Пономаревым (действующий депутат Госдумы от “Единой России”. — „Ъ“), это лишь его личные планы. Но сейчас обстановка несколько изменилась».

Второй собеседник в воронежском отделении партии сказал, что уход Артема Рымаря из партии стал бы необдуманным шагом с учетом того, сколько он сделал для «Справедливой России» за последние годы. «Молодой парень, у него все впереди. Но, откровенно говоря, у него нет ресурсов тянуть партию. С точки зрения ЦК, это не репрессия в отношении Рымаря, а чисто работа на результат».

В то же время переживший в феврале смену руководства воронежский обком КПРФ определился с предварительными кандидатами на выборы в Госдуму. Как пояснил “Ъ-Черноземье” первый секретарь обкома Андрей Рогатнев, он может выдвинуться по Левобережному округу, секретарь советского райкома Денис Коломенцев — по Правобережному, а по Павловскому и Аннинскому — депутат облдумы Денис Рослик и секретарь местного комсомола Александр Шабунин. «У нас еще идут согласования, конфигурация может несколько измениться. Возможно, будут изменены внутрипартийные группы. Но это условность. Мы стараемся пока не закрепляться на стационарных позициях», — сказал господин Рогатнев. Окончательно кандидаты будут утверждены по результатам партийного съезда в июне. «У нас в целом рабочая обстановка. Есть перемены в связи с изменениями в руководстве областной организации, но это естественный процесс, он вполне адекватен духу времени», — резюмировал Андрей Рогатнев.

В конце февраля по результатам отчетно-выборной конференции он был избран первым секретарем обкома вместо многолетнего лидера воронежских коммунистов и вице-спикера облдумы Сергея Рудакова. Источники “Ъ-Черноземье” в региональной власти в связи с этим предположили, что смена руководства может привести к конфликту в обкоме и даже к обжалованию итогов конференции. Однако президиум Центрального комитета КПРФ единогласно утвердил Андрея Рогатнева на посту первого секретаря. В обкоме не сомневаются, что изменение в руководстве не помешают господину Рудакову сохранить пост вице-спикера облдумы.

Источники “Ъ-Черноземье” в правительстве Воронежской области «легко» восприняли информацию о возможной смене руководства в СРЗП и прогнозируемом выдвижении от региона Александра Бабакова. «Это внутреннее дело партии, хотя Рымарь виделся серьезным игроком во время выборной кампании именно как представитель СРЗП со свойственной ему открытостью и простотой. Довольно сложно представить его с повесткой, к примеру, “Новых людей”, — пояснил один из высокопоставленных собеседников “Ъ-Черноземье”. — Если же господин Бабаков решит вернуться в Воронеж, пожалуйста, мы будем только рады. Ресурсные кандидаты любую кампанию делают только интереснее».

Сергей Толмачев, Андрей Цветков