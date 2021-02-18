Глава воронежских справороссов Артем Рымарь намерен баллотироваться в Госдуму

Лидер воронежского регионального отделения «Справедливой России», депутат гордумы Артем Рымарь намерен принять участие в сентябрьских выборах депутатов Госдумы. Он рассказал “Ъ-Черноземье“, что готовится баллотироваться по 87-му округу, а также займет одно из мест во главе партийного списка.

«Кандидатов от реготделения уже достаточно большое количество, но 22 февраля у нас будет объединительный съезд в Москве с партиями “За правду“, “Патриоты России“, и до этого момента рассмотрение других претендентов приостановлено,— пояснил господин Рымарь.— Может еще будут проводиться некие праймериз, наподобие тех, которые есть у «Единой России», ведь количество активных людей в партии увеличивается. Но по мне решение уже принято, чего я не скрываю».

«По поводу формирования списка ведутся переговоры, его первая тройка определится после съезда, но понятно, что я в ней тоже буду,— добавил депутат.— Главное, что буду в округе, такую борьбу я люблю. Работу в нем хочу начать с установки памятника музыканту Юрию Хою, всецело поддерживаю эту инициативу. Собираюсь поднять этот вопрос и в гордуме». По словам Артема Рымаря, основным его конкурентом в ходе выборной кампании будет представитель «Единой России». На данный момент 87-й округ в Госдуме представляет основатель воронежского холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев, который публично не отказывался от борьбы за сохранение мандата.

О том, каких результатов Артем Рымарь добился на выборах 2020 года, читайте в материале “Ъ-Черноземье“.

Андрей Цветков