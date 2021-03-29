Центр имени Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»

Центр имени Гамалеи подал в Минздрав России документы на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в Минздрав поступило досье на регистрацию вакцины. «В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение»,— сказал он (цитата по ТАСС).

«Спутник Лайт» — это первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V». Она была анонсирована в декабре 2020 года. По оценкам ее разработчиков, иммунитет от препарата будет сохраняться до четырех месяцев, эффективность составит около 85%. «Лайт»-вакцина предназначена для экспорта, а россиян будут прививать только двухкомпонентным препаратом. 18 февраля в Москве начались клинические испытания вакцины.

О вакцине — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" обрастает версиями».