В Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт»

В Москве начали проходить вакцинацию участники исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщила журналистам заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Лайт-вакцина» представляет собой первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V». Клинические испытания «Спутника Лайт» начались на прошлой неделе, препарат не планируется применять в России.

Добровольцем для участия в вакцинации может стать любой человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний, уточнила госпожа Ракова. По ее словам, вакцину предполагается использовать для людей от 18 до 30 лет, у которых «вырабатывается хороший иммунный ответ», что позволит уже после одного укола получить достаточно антител.

«По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек»,— заявила заммэра Москвы (цитата по «РИА Новости»).

Минпромторг рассчитывает, что «Спутник Лайт» пройдет регистрацию в марте. Напомним, «Спутник V» входит в тройку лидеров по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат одобрен к применению в 26 странах. В России с 18 января проводится массовая вакцинация против коронавируса.

Подробности — в материале “Ъ FM” «"Спутник" обрастает версиями».