Первый после «большой четверки»
Трехкратный чемпион мейджоров Станислас Вавринка провел свой последний официальный матч
Завершилась 24-летняя карьера швейцарца Станисласа Вавринки, одного из самых известных представителей теннисной элиты, бывшей третьей ракетки мира и победителя трех турниров Большого шлема. Свой последний матч он провел в 41 год у себя на Swiss Indoor Basel, турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом €2,6 млн, проиграв в первом круге в двух партиях чеху Иржи Легечке.
Станислас Вавринка не стал первой ракеткой мира и никогда не претендовал на это звание. Он принадлежал к тому поколению теннисистов, которое большую часть своей жизни в спорте было обречено находиться в тени «большой четверки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея. Тем не менее 24 года профессиональной карьеры Вавринки не прошли бесследно. Он останется в памяти болельщиков и как большой чемпион, обладавший брутальной харизмой, и как обладатель отменного одноручного удара слева, который экс первая ракетка мира Джон Макинрой однажды назвал лучшим в теннисе.
Подобного комплимента от знаменитого американца не удостаивались ни куда более великий швейцарец Роджер Федерер, ни трехкратный чемпион Roland Garros бразилец Густаво Куэртен, не позволивший Марату Сафину завершить на первом месте в рейтинге 2000 год, ни бельгийка Жюстин Энен, которая на пике карьеры неоднократно сокрушала Серену Уильямс. Бэкхенд Вавринки был настолько впечатляющ, что в 2014 году газета The New York Times, задавшаяся вопросом, не станет ли швейцарец спасителем этого исчезающего элемента теннисной техники, посвятила ему подробный графический материал.
Не самое типичное телосложение для теннисиста — а при росте 183 см Вавринка обладал широкой грудной клеткой, мощными бедрами и плотной талией — в сочетании с отменной техникой и чувством мяча позволяли ему хлестко лупить по мячу слева и мощно подавать.
С помощью этих козырей в период с 2006 по 2017 год швейцарец выиграл шестнадцать турниров. Трава Wimbledon, на которой Вавринка не проходил дальше четвертьфинала, навсегда осталась для него проблемным покрытием. Зато каждая из трех побед швейцарца на других мейджорах, достигнутая при участии бывшей второй ракетки мира шведа Магнуса Нормана, который тренировал Вавринку с 2013 года, а в следующем сезоне, кстати, войдет в тренерский штаб итальянца Янника Синнера, стала настоящим откровением.
В 2014 году на Australian Open Вавринка в четвертьфинале ровно за четыре часа сломил сопротивление Джоковича, которому до этого проиграл четырнадцать раз подряд, в финале — Надаля, тогдашнюю первую ракетку мира, и наконец прорвался в топ-3 рейтинга АТР. Спустя год на Roland Garros под горячую руку швейцарцу в четвертьфинале попался Федерер, затем — любимец французской публики Жо-Вильфрид Тсонга и лидер мировой классификации Джокович. Именно тот финал против серба считается лучшим матчем швейцарца, который в четырех партиях выиграл ударами навылет 60 очков против 28. А в сентябре 2016 года выдающийся сербский теннисист, все еще остававшийся первым в мире, уступил Вавринке еще и финал US Open.
На счету Вавринки — олимпийское золото в парном разряде, завоеванное вместе с Роджером Федерером на Играх 2008 года в Пекине, и Кубок Дэвиса, выигранный для Швейцарии в 2014 году. А еще он провел больше всех пятисетовых матчей на турнирах Большого шлема — 49, одержав в них 26 побед. Последняя была добыта девять месяцев назад во втором круге Australian Open, где за четыре с лишним часа Вавринка переиграл соперника на двадцать лет моложе себя — француза Артюра Жеа. Ну а финишировала марафонская карьера швейцарца в Базеле, где он в первом круге достойно сражался с чехом Иржи Легечкой, но уступил — 5:7, 6:7 (2:7).