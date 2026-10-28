Первый после «большой четверки»

В 2014 году на Australian Open Вавринка в четвертьфинале ровно за четыре часа сломил сопротивление Джоковича, которому до этого проиграл четырнадцать раз подряд, в финале — Надаля, тогдашнюю первую ракетку мира, и наконец прорвался в топ-3 рейтинга АТР. Спустя год на Roland Garros под горячую руку швейцарцу в четвертьфинале попался Федерер, затем — любимец французской публики Жо-Вильфрид Тсонга и лидер мировой классификации Джокович. Именно тот финал против серба считается лучшим матчем швейцарца, который в четырех партиях выиграл ударами навылет 60 очков против 28. А в сентябре 2016 года выдающийся сербский теннисист, все еще остававшийся первым в мире, уступил Вавринке еще и финал US Open.