Инвестор купил остывающий кофе

Baggins Coffee основана в 2017 году в Санкт-Петербурге. Сейчас под брендом работают 202 кофейни в десяти городах России, часть из которых развивается по франшизе. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка ООО «Бэггинс кофе» составила 138,9 млн руб., сократившись год к году на 3,5%. Чистая прибыль сократилась с 16,8 млн руб. в 2024 году до 581 тыс. руб. в 2025 году. Гендиректором Baggins Coffee сейчас выступает Марина Яковлева. Она сохранит свой пост после завершения сделки с «Бумеранг Капиталом».