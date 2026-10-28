Инвестор купил остывающий кофе
«Бумеранг Капитал» стал совладельцем Baggins Coffee
Подконтрольный Вагану Гаспаряну фонд «Бумеранг Капитал» и сооснователь «Цех 85» выкупили сеть кофеен Baggins Coffee, насчитывающую более 200 заведений. Сумма сделки могла составить 350 млн руб. Из-за снижения посещаемости и рентабельности владельцы заведений общепита вынуждены закрывать или продавать бизнес. В то же время инвесторам выгоднее покупать готовые сети, а не открывать новые объекты.
У сети кофеен Baggins Coffee сменился владелец. 50% в компании выкупил фонд «Бумеранг Капитал», став управляющим партнером. Оставшиеся 50% перешли предпринимателю Антону Петрову. Об этом “Ъ” сообщил представитель покупателей. Ранее Baggins Coffee контролировал ее сооснователь Андрей Павлов, который теперь займется развитием других проектов, включая пекарни «Текстура» и бренд полезных сладостей «Шоколадбери». Оперативно связаться с самим предпринимателем не удалось.
Сумму сделки по покупке Baggins Coffee в компаниях не раскрыли. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что стоимость сети не превышает 350 млн руб.
«Бумеранг Капитал» создан в 2024 году экс-руководителем «Сбербанк Капитала» Ваганом Гаспаряном. Фонд вкладывается в активы в сфере розничного бизнеса и продуктов питания. В 2024 году «Ароса-Логистика» привлекла его для развития активов сети Selgros и поставщика продуктов питания Global Foods. В 2025 году структуры фонда получили долю в производителе салатов «Прованс» и вложились в выпуск замороженной римской пиццы. В 2026 году «Бумеранг Капитал» сконцентрировался на кофейнях. Фонд приобрел бизнес «Даблби», One & Double, 50% в «Цех 85» и стал заниматься развитием сети Cofix (см. “Ъ” от 10 сентября).
Антон Петров в 2000-х вместе с партнером Алексеем Феликсовым развивал застройщика «Балтийский монолит». Затем они вместе получили контроль над ювелирной сетью «585 Золотой», а в 2016 году основали «Цех 85». Господин Феликсов затем передал долю в ней сторонним инвесторам, а господин Петров сохранил участие в компании и после сделки с «Бумеранг Капиталом». В фонде сотрудничество с предпринимателем считают эффективным.
Baggins Coffee основана в 2017 году в Санкт-Петербурге. Сейчас под брендом работают 202 кофейни в десяти городах России, часть из которых развивается по франшизе. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка ООО «Бэггинс кофе» составила 138,9 млн руб., сократившись год к году на 3,5%. Чистая прибыль сократилась с 16,8 млн руб. в 2024 году до 581 тыс. руб. в 2025 году. Гендиректором Baggins Coffee сейчас выступает Марина Яковлева. Она сохранит свой пост после завершения сделки с «Бумеранг Капиталом».
В «Бумеранг Капитале» считают, что приобретение Baggins Coffee усилит позиции фонда на рынке общепита.
Это соответствует его стратегии по расширению присутствия в сегменте быстрого питания. В перспективе планируется масштабирование Baggins Coffee, для которого будут предложены новые инструменты, заявил Антон Петров.
Рынок общественного питания находится под давлением из-за сокращения расходов потребителями. Согласно Focus Technologies, в январе—августе 2026 года совокупное количество визитов в заведения всех форматов в России сократилось на 3% год к году, в Москве — на 4%. Это вынуждает операторов оптимизировать бизнес. Согласно Infoline, на конец июля 2026 года в России в общей сложности работали 223,8 тыс. заведений общепита. Год к году показатель сократился на 7,8%. Для кофеен и заведений быстрого питания падение стало более выраженным. Количество объектов на рынке фастфуда сократилось на 11,8% год к году, кофе навынос — на 10,6%, кофеен — на 10,2% (см. “Ъ” от 2 октября). Эти форматы сейчас конкурируют в том числе с FMCG-розницей, активно развивающей продажи кофе и готовой еды, напоминает господин Бурмистров.
Рентабельность бизнеса в сфере общепита резко снизилась: сейчас она составляет около 8%, в то время как в благополучном 2019 году достигала 18%, говорит партнер NF Group Марина Малахатько. Это, по ее словам, вынуждает многих продавать бизнес. В итоге покупать заведения общепита стало существенно дешевле, чем открывать новые точки, объясняет эксперт. Ситуация, констатирует господин Бурмистров, объективно способствует консолидации рынка. Стратегия «Бумеранг Капитала», по словам госпожи Малахатько, сейчас опирается на то, чтобы стать крупнейшим игроком на рынке кофеен.