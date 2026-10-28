Убытки французских ритейлеров от октябрьских погромов составили €1,5 млрд
В результате протестов во Франции 17 и 24 октября пострадали не менее 2488 коммерческих объектов, следует из данных Торгово-промышленной палаты страны. Из них 1,1 тыс. серьезно повреждены, а 650 закрыты до сих пор. Об этом сообщает France Info. В дни манифестаций оборот магазинов в центрах городов упал на 80%.
Президент палаты Ален Ди Крешенцо оценил совокупные потери торговли от недополученной выручки в €1,5 млрд. Сеть Carrefour, сообщившая о разграблении около 50 своих супермаркетов, прогнозирует снижение операционной прибыли по итогам года в €80–200 млн.
Эксперты говорят, что совокупный ущерб для всей страны превышает прямые потери ритейла. Бывший министр экономики Тьерри Бретон оценил его в диапазоне от €2 млрд до €3 млрд, включив в эту сумму расходы на восстановление общественных зданий и удорожание обслуживания госдолга в условиях политической нестабильности.