ВС: льготы по банкротному мораторию не положены при выплате дивидендов
Компания, которая в период банкротного моратория выплачивала дивиденды, не может ссылаться на него, чтобы не платить неустойку. К такому выводу пришел Верховный суд РФ (ВС) в споре между «Газпром комплектацией» и Центром промышленного снабжения и комплектации (ЦПСиК), следует из мотивированного определения, опубликованного 27 октября.
Согласно материалам дела, ЦПСиК в 2020 году обязался поставить «Газпром комплектации» оборудование на 3,8 млрд руб., но впоследствии сорвал сроки. В этой связи покупатель потребовал с поставщика через Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК около 380 млн руб. неустойки. В апреле 2025 года третейский суд взыскал с ЦПСиК лишь 25,8 млн руб., снизив неустойку из-за ее несоразмерности. Также арбитры исключили из расчета период банкротного моратория с 1 апреля по 1 октября 2022 года. Истец возражал, что ЦПСиК в период действия моратория выплатил более 661 млн руб. дивидендов, а потому не мог пользоваться льготой. Но Арбитражный центр отклонил этот аргумент, сославшись на всеобщий характер моратория и соответствие поставщика критериям его применения.
Затем «Газпром комплектация» пошла за защитой в госсуд. Компания попросила отменить третейское решение, но в ноябре 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказал в этом. Решение устояло в кассации. Судебные инстанции исходили из того, что арбитры обоснованно исключили период моратория из расчета неустойки, поскольку эта мера была направлена на обеспечение экономической стабильности государства.
ВС с логикой нижестоящих инстанций не согласился. Коллегия судей разъяснила, что мораторий освобождал от начисления неустоек, но при этом запрещал платить дивиденды и распределять прибыль. Иначе говоря, пользоваться льготами и при этом выплачивать дивиденды нельзя — такое поведение недобросовестно, счел ВС. Не учтя этого, третейский суд проигнорировал императивные нормы законодательства о банкротстве и тем самым нарушил публичный порядок РФ, что служит безусловным основанием для отмены решения арбитров. Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.