ВС: льготы по банкротному мораторию не положены при выплате дивидендов

Согласно материалам дела, ЦПСиК в 2020 году обязался поставить «Газпром комплектации» оборудование на 3,8 млрд руб., но впоследствии сорвал сроки. В этой связи покупатель потребовал с поставщика через Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК около 380 млн руб. неустойки. В апреле 2025 года третейский суд взыскал с ЦПСиК лишь 25,8 млн руб., снизив неустойку из-за ее несоразмерности. Также арбитры исключили из расчета период банкротного моратория с 1 апреля по 1 октября 2022 года. Истец возражал, что ЦПСиК в период действия моратория выплатил более 661 млн руб. дивидендов, а потому не мог пользоваться льготой. Но Арбитражный центр отклонил этот аргумент, сославшись на всеобщий характер моратория и соответствие поставщика критериям его применения.