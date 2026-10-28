Россиянка Алина Касабиева завоевала золото на чемпионате мира по борьбе

В финальной схватке она победила представительницу Молдавии Ирину Рингачи. Алина Касабиева принесла сборной России первую золотую медаль на турнире. Ранее борец греко-римского стиля Артур Саргсян взял серебро в весовой категории до 97 кг, Сергей Емелен стал бронзовым призером (до 63 кг).