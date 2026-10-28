Россиянка Алина Касабиева завоевала золото на чемпионате мира по борьбе
Россиянка Алина Касабиева, выступающая в весовой категории до 65 кг, стала победительницей чемпионата мира по борьбе. Турнир проходит в Астане.
В финальной схватке она победила представительницу Молдавии Ирину Рингачи. Алина Касабиева принесла сборной России первую золотую медаль на турнире. Ранее борец греко-римского стиля Артур Саргсян взял серебро в весовой категории до 97 кг, Сергей Емелен стал бронзовым призером (до 63 кг).
Касабиевой 24 года. На ее счету серебряные медали чемпионатов мира (2025) и Европы (2026). Также спортсменка является двукратной победительницей первенства России (2022, 2023).
Чемпионат мира завершится 1 ноября. Российские спортсмены выступают на нем с флагом и гимном.