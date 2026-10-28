Зеленский: ВСУ не будут атаковать танкеры с российским дизелем для США
Вооруженные силы Украины не будут наносить удары по судам, которые перевозят российское дизельное топливо в США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Что касается судов, которые вышли из России в Америку: эти суда точно никто не трогает, потому что это суда, имеющие отношение к Соединенным Штатам»,— сказал Владимир Зеленский (цитата по «Укринформ»).
По поводу ударов по российским НПЗ — США требовали отказаться от таких атак — господин Зеленский сказал, что в последние дни ВСУ «действовали более осторожно». «В эти дни наши ребята пытались быть, наверное, немного осторожнее», — сообщил он.