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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 73,7 млрд рублей

Минфин России по итогам основного аукциона разместил выпуск ОФЗ с постоянным купонным доходом серии ПД-26244 с погашением 15 марта 2034 года на 73,7 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 16,41% годовых, сообщило ведомство.
Спрос на бумаги достиг 108,4 млрд руб. при предложении в объеме доступных остатков — 253,9 млрд руб. по номиналу. Размещение прошло по средневзвешенной цене 80,6% номинала, цена отсечения составила 80,58%.
Минфин сообщил о дополнительном размещении ПД-26244 по средневзвешенной цене основного аукциона. Итоги станут известны позже. Предыдущее основное размещение этих бумаг состоялось 10 июня — на 53,5 млрд руб. под 14,84% годовых при спросе 102,7 млрд руб.
Фондовый рынок. Ъ–Инвестиции