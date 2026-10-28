Минфин разместил ОФЗ на 73,7 млрд рублей

Минфин сообщил о дополнительном размещении ПД-26244 по средневзвешенной цене основного аукциона. Итоги станут известны позже. Предыдущее основное размещение этих бумаг состоялось 10 июня — на 53,5 млрд руб. под 14,84% годовых при спросе 102,7 млрд руб.