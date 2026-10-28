Чужак, которого с недоверием встречает замкнутое провинциальное сообщество,— каждый книжный сезон дарит не одну книгу с подобной завязкой; недавно вот была «Крууга» (2025) Анны Лужбиной, ставшая лауреатом премии МХТ им. А. П. Чехова и прямо сейчас претендующая на «Большую книгу». «Сережа» идет по тропе узнавания еще дальше, будто намеренно швыряясь в читателя типажами: вот поп на дорогой машине, вот «авторитет» из 90-х, вот жена «авторитета», заявившаяся в шубе на воскресную службу… Но стоит перелистнуть несколько страниц, и оказывается, что молодой священник — совсем не карикатурный поп из вертикальных видео, Дуброва волнуют не только деньги, и даже инфернальному Котовскому не чуждо человеческое; банальность, которую читатель наверняка учуял, вдруг становится прозрачной, обнажая запутанных и запутавшихся персонажей. Чуфистова всю книгу балансирует на грани банальности — образа, высказывания, языка. Удержаться получается не всегда, но даже спотыкается этот роман на удивление достойно.