«Спутник V» обрастает версиями

Риск заразиться COVID-19 все еще велик, зато переболевшие коронавирусом практически полностью защищены от британского штамма, заверили в Роспотребнадзоре. Как заявила в интервью «России 1» глава ведомства Анна Попова, антитела у тех, кто перенес COVID-19, активно справляются и с новым видом вируса. Однако она призвала россиян в любом случае соблюдать масочный режим. Тем временем мэр столицы Сергей Собянин объявил о масштабных исследованиях. Ученые должны выяснить, сколько времени антитела сохраняются в организме после прививки. Кроме того, специалисты намерены исследовать вариант «Спутника V» в виде капель в нос, а также лайт-версию вакцины, которая состоит только из одной инъекции. Что могут дать результаты исследований? Выяснял Александр Рассохин.

«Спутника V» может дать двухлетний иммунитет к коронавирусу, еще в ноябре заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, но именно что «может». Все это исключительно предположение на основе опыта вакцины против Эболы, которая создавалась по такой же технологии и защищала от вируса на два года. Конкретные сроки должно установить исследование. 2 тыс. человек, привившиеся «Спутником V», с февраля по сентябрь будут сдавать тесты на антитела. В результате станет понятно, нужна ли будет ревакцинация следующей осенью.

Правда, вирусологи неоднократно подчеркивали: есть риск что привиться второй раз «Спутником V» не получится. Российская вакцина представляет собой безопасный для человека аденовирус, в котором заключен ген коронавируса. В результате после прививки вырабатываются антитела не только к COVID-19, но и к аденовирусу. И, возможно, что при ревакцинации организм будет отвергать препарат. Впрочем, вопрос этот так до сих пор и не изучен, подчеркивает главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн: «Аденовирус вводится в такой высокой дозе, что она может справиться даже с довольно высоким титром антител, но это должно быть специально изучено. Если же будет применяться “Спутник Лайт” с 26 аденовирусом, а потом понадобится ревакцинация, можно попытаться ее сделать пятым аденовирусом — тем, из которого состоит второй компонент. Разработчики будут договариваться с AstraZeneca, может быть, будут использовать их вирус».

Помимо привычной вакцины, Центр Гамалеи разработал и назальную, которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Препарат не заменит полноценной прививки, но может дать дополнительную защиту. Какую именно станет известно по итогам исследований. Такая форма вакцины не нова. К примеру, есть подобные препараты против гриппа. Но эффективность их значительно ниже, чем у привычных, подчеркивает генетик Кирилл Волков: «Предполагаю, что эффективность действительно будет, но не очень высокая.

Препарат будет защищать, скорее всего, от слабых форм заболевания.

А вот если вирусу удастся прорвать первую линию обороны и попасть в кровь, то такого рода спреи действовать не будут, нужна полноценная прививка».

Также Центр имени Гамалеи начинает международные клинические испытания «Спутника Лайт». Это облегченная версия привычной вакцины, которая предполагает не две, а только одну инъекцию. Соответственно, и эффективность этого препарата ниже. Анатолий Альтштейн предполагает, что она может составить около 70%, тогда как у «Спутника V» — в районе 92%. За счет лайт-версии можно будет сократить издержки на производство препарата и увеличить объемы поставок, особенно с учетом того что сейчас у фармпредприятий возникают трудности с созданием второго компонента «Спутника V», признает Анатолий Альтштейн: «При производстве второй компонент размножается хуже, чем первый. Если вы хотите получить вакцину из двух инъекций, вы должны затратить больше исходного материала.

Если вы будете пользоваться только первым компонентом, это облегчит производство большого количества вакцины, и она сможет использоваться при однократной иммунизации.

Это делается для того, чтобы как можно быстрее повысить коллективный иммунитет».

Однако массовая вакцинация в России буксует не только из-за проблем с производством, подчеркивает профессор университета Ратгерса в Нью-Джерси Константин Северинов. По разной информации, всего было создано от 8 до 16 млн доз «Спутника V», тогда как привились в стране чуть более 2 млн человек. Для примера: в США каждый штат использовал около 80% своих объемов и хотя бы одну дозу препарата там уже получили более 40 млн человек.

Россияне до сих пор не спешат прививаться от коронавируса, констатирует Константин Северинов: «В Москве ситуация намного лучше — по всей России вакцинация на крайне низком уровне. И в США, и в Англии это проверяется производителями вакцин. Количество получивших хотя бы одну инъекцию превышает или равняется 20%. В Израиле, который не является производителем вакцины, привилось больше 70%. В России — приблизительно 1,5%. У нас просто недопривитое население, несмотря на то что мы единственная страна в мире, которая не вводит возрастные ограничения. Россияне оказались в действительно выигрышной ситуации, но все равно почему-то вакцинация на крайне низком уровне».

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