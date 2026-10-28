Захарова обвинила Зеленского в попытках сорвать переговоры по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать дипломатические усилия России и США по возобновлению переговоров по ситуации на Украине. Об этом заявила представитель МИДа России Мария Захарова.
«Зеленский не только продолжает попытки сорвать этот процесс, — он публично выдвигает заведомо неприемлемые условия, — но также еще и санкционирует новые террористические акты и нападения на мирное население нашей страны»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.
По словам Марии Захаровой, за последние пять дней Вооруженные силы Украины били по жилым домам, социальным учреждениям, объектам коммунального хозяйства и другой гражданской инфраструктуре. Были также атакованы предприятия нефтехимии и нефтегазовой промышленности, утверждает представитель МИДа.
США, Россия и Украина согласовали возобновление трехсторонних переговоров после визита спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Осло и Санкт-Петербург. В этих городах он провел встречи с Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. В Кремле допускали, что трехсторонние контакты могут пройти в ноябре в Абу-Даби. МИД РФ говорил, что вопрос встречи президентов трех стран прорабатывается.