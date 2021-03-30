Почувствуй себя контейнеровозом

Зловещий скрип, с которым киль контейнеровоза Ever Given 29 марта сошел с мели в Суэцком канале, не только принес облегчение десяткам судоходных компаний по всему миру, но и испортил настроение министрам энергетики стран ОПЕК+. Им 1 апреля вновь предстоит определить параметры сделки по сокращению добычи нефти в мае, и разблокирование канала оставляет им мало пространства для маневра.

Месяц назад, когда по предложению Саудовской Аравии страны ОПЕК+ повысили добычу значительно меньше, чем предполагал рынок, цены на нефть поставили многомесячный максимум, превысив $71 за баррель Brent. Но затем опасения третьей волны коронавируса, продление локдаунов в Европе и отставание темпов вакцинации от прежних радужных ожиданий опустили цены почти до $60. И там они, скорее всего, и остались бы, если бы не злосчастный контейнеровоз. Разблокирование Суэца, через который проходит более 10% мировой морской торговли нефтью, сразу опустило цены на сырье 29 марта почти до $63 — однако они довольно быстро восстановились.

Суть в том, что цены уже несколько отклонились вниз от уровня, который Саудовская Аравия и ряд ее союзников в ОПЕК+ считают комфортными для себя. И в нынешней ситуации странам ОПЕК+ не остается ничего другого, кроме как следовать прежним курсом и не увеличивать добычу, хотя рамочная договоренность начала года и позволяет нарастить ее на 1 млн баррелей в сутки в мае. Именно уверенность в таком исходе встречи министров ОПЕК+ сейчас поддерживает нефтяные котировки.

С фундаментальной точки зрения решение ничего не менять, видимо, приведет к более быстрому сокращению запасов нефти, накопленных в пандемию. Это, в свою очередь, может спровоцировать резкий всплеск цен летом, о чем уже предупреждали аналитики Goldman Sachs. Такое развитие событий даст основания странам ОПЕК+ наконец-то увеличить добычу, ведь их основной конкурент — сланцевая отрасль США — медленно оживает. Число буровых установок в США растет восьмой месяц подряд, хотя все еще вдвое ниже, чем год назад.

Для России в этой ситуации лучше всего было бы повторить сценарий марта, когда ей и Казахстану было разрешено немного увеличить добычу, в отличие от других стран ОПЕК+. В таком случае бюджет и нефтекомпании выиграют как от высоких цен, так и от роста объемов. Вопрос, однако, в том, готова ли Саудовская Аравия по-прежнему брать на себя большую часть издержек, связанных с сокращением добычи в рамках сделки, и позволять России уменьшать свое участие. Ведь дальнейшего роста цены нефти, на который, видимо, рассчитывает Эр-Рияд, может и не произойти.