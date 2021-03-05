ОПЕК+ сдерживает недра

Страны ОПЕК+ неожиданно решили не увеличивать добычу нефти в апреле, несмотря на сформировавшийся на рынке дефицит и рост цен более чем на 20% с начала года. Исключение получили лишь Россия и Казахстан, которые смогут нарастить производство на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно. Саудовская Аравия, которая в феврале—марте дополнительно снизила добычу на 1 млн баррелей в сутки, продлит это сокращение еще минимум на месяц. В результате цены на нефть могут в ближайшее время приблизиться к $70 за баррель.

Почти все страны ОПЕК+ оставят добычу нефти в апреле на прежнем уровне, такое решение было принято министрами стран—участников сделки 4 марта. Лишь две страны получат исключение в рамках новой договоренности. Так, Казахстан может увеличить добычу в апреле на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с), а Россия — на 130 тыс. б/с. Фактически это означает, что Россия и Казахстан в рамках своих квот увеличат добычу на ту же величину, как если бы ОПЕК+ решила нарастить производство на 500 тыс. б/с, как предполагалось изначально.

Напомним, страны ОПЕК+, как сообщал “Ъ”, обсуждали повышение добычи со следующего месяца на 500 тыс. б/с, из которых российская доля составляет около 20%. По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 3 марта участники соглашения так и не смогли согласовать новые параметры сделки, после чего РФ и Саудовская Аравия продолжили неофициальные контакты. «Мы находимся в ситуации, когда прошло уже достаточно времени с момента кризиса, который состоялся весной прошлого года, когда мы наблюдали самое исторически глубокое падение спроса на продукцию.

Рынок полностью не восстановился, но при этом мы находимся в гораздо более благоприятной ситуации, хотя впереди еще и много неопределенности»,— заявил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания 4 марта.

Несмотря на консервативную позицию Саудовской Аравии, РФ настаивала на увеличении производства, после того как в феврале—марте она так и не смогла увеличить его на дополнительные 65 тыс. б/с из-за морозов, создавших технологические сложности для нефтедобычи. Саудовская Аравия для поддержания цен на нефть в феврале—марте, напротив, добровольно снизила производство сразу на 1 млн б/с. Предполагалось, что хотя бы часть из этого объема может вернуться на рынок в апреле, однако Эр-Рияд решил продлить срок действия дополнительного сокращения еще минимум на месяц.

В целом сложившийся компромисс отвечает интересам как России, так и Саудовской Аравии. Россия сможет нарастить добычу и при этом получит дополнительные доходы от роста цены, поскольку рынок нефти в целом останется дефицитным. Саудовская Аравия же продолжит свою политику подсушивания рынка, добиваясь более приемлемых для наполнения своего бюджета цен, которые начинаются от $70 за баррель. По итогам заседания ОПЕК+ майский фьючерс на нефть Brent поднялся до $67,6 за баррель, к уровню двухлетней давности.

Решение позволит России компенсировать перевыполнение сделки в феврале—марте, считает Дарья Козлова из Vygon Consulting. Однако прирост добычи будет незначительный — 500 тыс. тонн за месяц, что не скажется на рынке и ценах.

В целом решение подтверждает предыдущие консервативные заявления представителей ОПЕК+ о том, что восстановление рынка еще очень хрупкое, замечает госпожа Козлова.

Саудовской Аравии удалось убедить других участников соглашения в том, что добычу наращивать рано, в результате дефицит на рынке нефти сохранится примерно в прежнем объеме, это позволит быстрее снизить накопленные товарные запасы и, вероятно, в ближайшее время позволит удержать цены на уровне $60–70, полагает Дмитрий Маринченко из Fitch. Страны ОПЕК+ учли, что до завершения программ вакцинации, то есть в лучшем случае до лета, спрос на нефть будет оставаться слабым. По его мнению, предоставленное исключение для России и Казахстана — свидетельство гибкости, на которую по-прежнему готовы идти Саудовская Аравия и другие страны для сохранения соглашения.

Дмитрий Козлов