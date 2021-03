Торговля окунулась в суэцкую жизнь

Контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, наконец сняли с мели и, вернув на фарватер, вывели из узкой части канала в Большое Горькое озеро. Это позволит возобновить движение на наиболее оживленной морской артерии мира после почти недельной остановки. За неделю простоя канала мировая торговля могла потерять до $10 млрд. На общую нормализацию движения потребуется трое-четверо суток, оценивают египетские власти, однако полная ликвидация сбоев в графике, вызванных этим происшествием, займет недели, если не месяцы.

Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given (в тайм-чартере у Evergreen) успешно снят с мели, объявил 29 марта директор Suez Canal Authority Усама Рабиа. К утреннему приливу курс судна был восстановлен на 80%, и благодаря приливу его вернули на фарватер — как сообщила Royal Boskalis Westminster, чья дочерняя компания Smit Salvage занималась освобождением судна, возврат на фарватер состоялся в 15:05 по местному времени, или в 16:05 по московскому. В процессе операции судно вновь развернуло течением поперек канала, сообщало Reuters, но заново на мель оно не село.

Как перекрывался Суэцкий канал Читать далее

Ever Given движется в направлении Большого Горького озера, где его осмотрят специалисты; по итогам техосмотра, сообщает Evergreen, станет понятно, сможет ли оно продолжить плавание. На момент сдачи материала судно прошло узкую часть канала и Малое Горькое озеро и вошло в Большое. Навигация должна была возобновиться в 20:00 по местному времени (21:00 по московскому). Порядок пропуска застрявших судов не уточнялся.

400-метровый контейнеровоз Ever Given (20 тыс. TEU) утром 23 марта сел на мель посреди Суэцкого канала, полностью его заблокировав. К моменту возврата судна на фарватер прохода через канал ожидали уже 437 судов разных типов (оценка Gulf Agency Company), в том числе танкеры, газо- и контейнеровозы. В норме по Суэцу проходят около 50 судов в сутки, однако интенсивность движения может быть увеличена.

Далее основной вопрос — в скорости восстановления нормального движения по каналу. Ранее Allianz оценивала ущерб, который наносит блокировка Суэцкого канала мировой торговле, в $6–10 млрд в неделю. По данным The Loadstar, операционные затраты простаивающих судов составляют около $3,25 млн в сутки для контейнеровозов и около $500 тыс. для танкеров.

По оценкам Ocean Insights, по состоянию на вечер воскресенья всего из-за затора в Суэцком канале простаивало 77 контейнеровозов совокупной вместимостью 876 тыс. TEU — это 3,7% емкости мирового контейнерного флота и чуть больше, чем совокупная вместимость всех новых контейнеровозов, поставленных в 2020 году.

Крупнейший линейный перевозчик Maersk, у которого 3 судна оказались непосредственно в канале и 30 — в заторе на входах, 15 контейнеровозов уже направил в обход мыса Доброй Надежды. У CMA CGM застряло 21 собственное и партнерское судно, перенаправлены — два. Длинным путем отправили свои суда и другие операторы, в том числе сама Evergreen, чье судно Ever Greet было одним из первых, свернувших к югу.

По оценке господина Рабиа, полное восстановление движения займет 3,5 суток.

Argus рассчитало, что при интенсификации движения на расчистку затора потребуется чуть более недели. Но, как предупреждает Maersk, на ликвидацию задержек и сбоев в графике, вызванных инцидентом с Ever Given, уйдут недели, если не месяцы. Также возникает вопрос об ответственности за инцидент. Как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на советника президента по развитию морских портов и Суэцкого канала Мохаба Мамиша, Египет намерен потребовать компенсации затрат от владельца судна. По мнению господина Мамиша, за происшествие ответственность несет капитан Ever Given.

Наталья Скорлыгина