Путин пока не принял решения об участии в саммите по климату по приглашению Байдена

Президент Владимир Путин еще не решил, будет ли участвовать в климатическом саммите, куда его пригласил президент США Джо Байден, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Господин Байден пригласил на виртуальный саммит лидеров 40 стран, встреча назначена на 22–23 апреля.

«Пока решения нет. Мне пока не известно, дошло ли приглашение до нас»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. По его словам, такие приглашения передаются по дипломатическим каналам, поэтому нужно проконсультироваться с МИДом.

Ранее источник «РИА Новости» сообщил, что в Москве получили приглашение от Джо Байдена. «Приглашение получено, ведется проработка»,— сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, интересно ли участие в саммите по климату господину Путину, Дмитрий Песков отметил, что президент уделяет большое внимание вопросам климата. «Россия является участником Парижской конвенции, наша страна занимает очень ответственную позицию, последовательную. Что касается непосредственно этого саммита, то еще раз повторяю, наверно, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность о его участии»,— сказал он.

22 марта МИД России сообщил, что США не поддержали предложение Владимира Путина о проведении разговора с Джо Байденом. Обсуждение двусторонних проблем и стратегической стабильности России и США могло состояться 19 или 22 марта. Провести его предложил Владимир Путин после интервью господина Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли президента России «убийцей».

Подробнее о развитии отношений России и США — в материале “Ъ” «Джо Байден расчищает канал Москвы».