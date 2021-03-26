Джо Байден пригласил Владимира Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

Президент США Джо Байден пригласил лидеров 40 стран на виртуальный саммит по климату. Среди них — президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Список опубликован на сайте Белого дома.

«Саммит возобновит работу форума крупнейших экономик по вопросам энергетики и климата, который объединяет 17 стран... Президент также пригласил глав других стран, которые демонстрируют лидерство по вопросам климата, которые особенно уязвимы по климатическому влиянию и которые намечают инновационные пути»,— говорится в сообщении Белого дома.

Представитель администрации сказал AP, что Белый дом намеренно рассматривал в качестве приглашенных не только своих международных партнеров «Это список ключевых игроков и речь идет о сложных и важных переговорах. <…> Учитывая, как важен… этот вопрос для всего мира, мы должны быть готовы говорить об этом и мы должны быть готовы говорить об этом на высоком уровне»,— сказал собеседник AP. Его имя не приводится

США намерены провести саммит по борьбе с изменением климата 22–23 апреля. Белый дом хочет посвятить мероприятие теме консолидации усилий по этому вопросу.

Россия и США в марте возобновили двустороннее взаимодействие по вопросам климата. Эксперты полагают, что климатический и зеленый треки в целом остаются одними из немногих перспективных каналов взаимодействия между двумя странами в сложных внешнеполитических условиях.

Подробнее о возобновлении взаимодействия — в материале “Ъ” «Климатическая дипломатия возвращается».