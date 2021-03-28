В России снова выявили более 9 тыс. новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России зафиксировали 9088 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 2,28% больше, чем накануне (8885). Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 4 519 832.

Регионы-лидеры по числу случаев заражения:

Москва — 1878 (1 022 551 за все время),

Санкт-Петербург — 701 (392 500),

Московская область — 610 (230 526),

Нижегородская область — 286 (106 601),

Ростовская область — 243 (80 115).

Умерли за сутки 336 человек с коронавирусом, что на 13,18% меньше, чем днем ранее (387). Всего с начала пандемии умерло 97 740 заболевших. Выздоровели 8630 человек за сутки, всего — 4 139 128.

Регионы-лидеры по числу умерших:

Москва — 52 (16 498 за все время),

Санкт-Петербург — 33 (12 167),

Ростовская область — 13 (3521),

Нижегородская область — 12 (2813),

Алтайский край — 12 (1786).

В мире коронавирусом заразились более 126,7 млн человек, умерли 2,7 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает пятое место по числу случаев заражения после США (30,2 млн), Бразилии (12,4 млн), Индии (11,9 млн) и Франции (4,5 млн).

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На этой неделе ученые центра «Вектор» опубликовали промежуточные результаты первой и второй фаз клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона». Препарат был зарегистрирован в России в октябре 2020 года. Также в стране одобрены «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» разработки новосибирского центра «Вектор».

Подробнее об испытаниях — в материале “Ъ” «"ЭпиВакКорону" испытали на добровольцах и приматах».