Мэрия опять надеется на медицину

В сентябре одновременно с думскими выборами пройдут довыборы в Мосгордуму (МГД) по двум одномандатным округам. Как стало известно “Ъ”, в округе №19, освободившемся после осуждения за мошенничество коммуниста Олега Шереметьева, кандидатом от власти может стать главврач детской поликлиники Елена Кац. Оппозиционные партии пока с выдвиженцами по этому округу не определились. В то же время в Госдуму по округу, в состав которого входит 19-й округ МГД, планирует выдвигаться глава Совета матерей России Татьяна Буцкая. Такой союз мог бы обеспечить кандидатам от власти победу, но многое будет зависеть от настроений москвичей осенью, считает эксперт.

Как сообщил “Ъ” источник, близкий к столичной мэрии, кандидатом от власти на довыборах в Мосгордуму по 19-му одномандатному округу (район Новогиреево, части районов Вешняки и Ивановское) снова может стать представитель медицинского сообщества — главврач детской городской поликлиники №7 в районе Вешняки Елена Кац. «Она работает в этом округе, состоявшийся на этой территории человек, хорошо себя зарекомендовала и проявила во время пандемии»,— пояснил возможное выдвижение госпожи Кац собеседник “Ъ”.

Напомним, осенью должны пройти довыборы в МГД по двум округам — 37-му (там место освободилось из-за смерти зампреда Мосгордумы, депутата от КПРФ Николая Губенко) и 19-му (депутат по этому округу коммунист Олег Шереметьев был лишен полномочий после вступления в силу обвинительного приговора за мошенничество). Провластный кандидат в 37-м округе еще не определен.

Елена Кац родилась в Москве в 1972 году, окончила Российский государственный медицинский университет, ординатуру и аспирантуру НИИ детской гематологии Российской академии медицинских наук, имеет степень кандидата медицинских наук. В 2013 году была назначена главным врачом детской городской поликлиники №7, а до этого четыре года работала заместителем главврача детской городской поликлиники №136 в районе Марьино. В 2017 году избрана муниципальным депутатом района Вешняки от «Единой России». Свое возможное выдвижение в МГД госпожа Кац комментировать “Ъ” не стала.

Пока что она единственный потенциальный кандидат в 19-м округе. В московских отделениях «Справедливой России» и ЛДПР сообщили, что намерены определиться со своими выдвиженцами на следующей неделе. В КПРФ кандидатуру еще подбирают, сообщил “Ъ” источник в горкоме партии. Внесистемная оппозиция своего кандидата в округе тоже пока не обозначила, более того, ее представители даже не ведут переговоров о распределении кандидатов на довыборы в МГД.

Отметим, что на выборах в Мосгордуму в 2019 году московские власти в этом округе тоже представляла медик — главврач 57-й больницы, депутат Мосгордумы предыдущего созыва от объединения «Моя Москва» Ирина Назарова. Олег Шереметьев победил ее с перевесом всего в 614 голосов при поддержке системы «Умное голосование» Алексея Навального (создана для продвижения на выборах наиболее перспективных оппозиционных кандидатов).

19-й округ по выборам в МГД находится внутри гораздо большего по размерам Перовского одномандатного округа №204 по выборам в Госдуму. А в нем, как ранее сообщал “Ъ”, осенью от власти планирует баллотироваться глава Совета матерей России общественница Татьяна Буцкая.

«Таким образом, Елена Кац пойдет в паре в Татьяной Буцкой, они вроде бы даже знакомы лично. Ставка делается на синергию двух женщин, связанных с детьми, здоровьем, демографией»,— отмечает политолог Екатерина Курбангалеева. По ее мнению, если бы выборы в МГД проходили отдельно от выборов в Госдуму, у госпожи Кац были бы значительные шансы на победу. Но прогнозировать сейчас, как сложится ситуация осенью, невозможно, подчеркивает эксперт: «В победе Шереметьева в 2019 году большую роль сыграла волна протестов из-за недопуска ряда депутатов от оппозиции, а также то, что власти не удалось рекрутировать свой лояльный электорат. Но уверенной эту победу назвать нельзя, это было такое голосование от обратного. Однако, повторюсь, очень многое будет зависеть от общего фона осенью».

Елена Рожкова, Кира Дюрягина