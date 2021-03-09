Москва ставит на прекрасное

Московские власти продолжают отбор потенциальных кандидатов, которых они готовы будут поддержать на выборах в Госдуму по одномандатным округам. Помимо известных актеров и телеведущих, такая поддержка может быть оказана экспертам «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Татьяне Буцкой и Светлане Разворотневой, ректору РХТУ им. Д. И. Менделеева Александру Мажуге и экстравагантному телеэрудиту Анатолию Вассерману. Эксперты не видят единой логики в подборе кандидатов, но допускают, что отклик у избирателей могут найти даже «фрики», имеющие высокую стартовую известность.

О новых возможных кандидатах в Госдуму по московским одномандатным округам “Ъ” рассказали источники, близкие к администрации президента и столичной мэрии. Хотя некоторые из вероятных выдвиженцев еще не дали окончательного согласия, для них уже подбираются конкретные округа.

Так, в Перовском округе №204 (сейчас его представляет в Думе единоросс Сергей Железняк) планируется выдвижение эксперта ОНФ и победителя конкурса «Лидеры России. Политика» Татьяны Буцкой. Ранее она работала врачом-педиатром, а сейчас возглавляет Совет матерей России. Госпожа Буцкая подтвердила “Ъ”, что собирается участвовать в думских выборах, но на вопрос, готова ли выдвигаться от «Единой России», прямо не ответила. При этом она заявила, что поддерживает Владимира Путина и партию власти, когда они помогают ей решать проблемы граждан.

В октябре 2020 года большой резонанс в СМИ вызвало предложение госпожи Буцкой ввести налог на бездетность, который существовал в СССР с 1941 года, но был отменен после распада Союза. Татьяна Буцкая пояснила “Ъ”, что эту идею она высказала в ходе длинного разговора о проблемах демографии. Но сейчас общественница считает более важным поддерживать граждан и предлагает ввести профессиональный стандарт для матерей: «Мать — это, по сути, круглосуточная профессия. Если бы была возможность работать матерью, это поддержали бы многие женщины. Но, чтобы это оплачивалось, все должно быть прописано: требования, регламент». Оплачивать труд матерей, по мнению эксперта ОНФ, государство может «как труд госслужащих», хотя «возможны и другие варианты».

О возможном участии в выборах еще одного эксперта ОНФ Светланы Разворотневой ранее писала «Медуза». Источники “Ъ” говорят, что сейчас речь идет о Нагатинском округе №201 (там в 2016 году победила единоросс Елена Панина). Госпожа Разворотнева входит в Общественную палату РФ и возглавляет Национальный центр общественного контроля «ЖКХ Контроль». Она заявила “Ъ”, что переговоры с ней не велись, но возможность баллотироваться в Госдуму она рассматривает. «Моя общественная деятельность наталкивает меня на эти мысли»,— сказала госпожа Разворотнева. Общественница планирует принять участие в праймериз «Единой России», которые и должны определить кандидатов от партии власти на думские выборы.

В Преображенском округе №205 предполагается выдвижение известного участника телевизионных интеллектуальных игр Анатолия Вассермана. В 2016 году он баллотировался по тому же 205-му округу от «Справедливой России», но проиграл единороссу Антону Жаркову. Господин Вассерман подтвердил “Ъ”, что планирует выдвигаться в Думу, но пока не определился, от какой политической силы: ему поступали предложения от разных партий и организаций, хотя он не исключает и возможности самовыдвижения. Анатолий Вассерман не раз отмечался громкими политическими заявлениями: например, в 2011 году он выступал за легализацию наркотических веществ, в 2013 году назвал Украину неотъемлемой частью России, а в 2015 году объявил себя сталинистом.

В качестве кандидата по Тушинскому округу №206 (его представляет в Думе 70-летний единоросс Геннадий Онищенко) собеседники “Ъ” называют 40-летнего ректора Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева Александра Мажугу. Он отказался комментировать “Ъ” информацию о своем возможном участии в выборах.

Для выдвижения по ряду других округов, как ранее писал “Ъ”, федеральные и московские власти подбирают более известных избирателям кандидатов. Так, по словам источников “Ъ”, актер Дмитрий Певцов может пойти на выборы по Медведковскому округу №200 (по нему в 2016 году был избран коммунист Денис Парфенов). «Медуза» называла потенциальным кандидатом по этому округу ведущего телепрограмм о животных Тимофея Баженова, но источники “Ъ” утверждают, что он может быть выдвинут по Бабушкинскому округу №196 (его представляет в Думе единоросс Иван Тетерин). А РБК сообщал, что в Кунцевском округе №197, от которого в 2016 году избрался единоросс Вячеслав Лысаков, может баллотироваться ведущий телеканала «Россия 1» Евгений Попов.

Из действующих депутатов Госдумы, по словам источников “Ъ”, претендовать на переизбрание на данный момент могут единороссы Ирина Белых (Ховринский округ №207), Петр Толстой (Люблинский №199) и Дмитрий Саблин (Новомосковский №202). Собеседники “Ъ” также прогнозируют выдвижение депутата шести созывов 74-летнего Николая Гончара по Центральному округу №208, это стало возможным после отказа от участия в выборах экс-главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова.

Источник “Ъ” в мэрии подтверждает обсуждение такой раскладки кандидатов по округам, но уточняет, что с некоторыми из них, например с Александром Мажугой и Дмитрием Певцовым, до сих пор ведутся переговоры и однозначного ответа от них пока нет. «С Анатолием Вассерманом переговоры ведет не "Единая Россия", а другая партия»,— добавляет собеседник. Представители руководства партии власти регулярно напоминают, что свой список кандидатов они обнародуют только по итогам внутрипартийного предварительного голосования в конце мая.

Политолог Екатерина Курбангалеева считает, что пока «общих подходов» в подборе кандидатов в Москве не прослеживается. «Похоже, пытаются подобрать более или менее приемлемых новых, в меру узнаваемых и лояльных кандидатов. Это такая попытка каждой кастрюльке (округу) найти свою крышечку»,— говорит она. По ее мнению, если перечисленные кандидаты пойдут на выборы от «Единой России», то технологии типа «Умного голосования» (система поддержки наиболее сильных оппозиционных кандидатов) будут работать против них, «основной противник здесь — партийный бренд».

Политолог Михаил Виноградов считает, что подобные проекты сыграют против власти, если она отсечет от выборов слишком много оппозиционных кандидатов. Проблемы в том, что некоторые потенциальные кандидаты прославились скандальными высказываниями, эксперт не видит. «Может быть, это реакция на разговоры о том, что сейчас эпоха фриков, например в сериалах типа "Доктора Хауса". Если зритель раньше отождествлял себя с героем, то сейчас нередко — с фриком. Теперь это пробуют в политике, тем более что стартовая известность фрика обычно заведомо выше»,— рассуждает господин Виноградов.

Андрей Винокуров, Елена Рожкова