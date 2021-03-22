Армянская армия определилась с командиром

Кризис в армянской армии, который первое время называли попыткой военного переворота, успешно разрешен. Со второй попытки премьер-министр страны Никол Пашинян все же добился увольнения с поста главы Генштаба Оника Гаспаряна, который вместе с высшим генералитетом требовал отставки правительства. Военным уже представили нового руководителя ведомства — Артака Давтяна.

В понедельник утром пресс-служба правительства Армении сообщила, что новым главой Генштаба страны назначен Артак Давтян. Отмечалось, что это произошло «силой закона», так как президент Армен Саркисян дважды отказался подписывать ходатайство премьера Пашиняна о назначении господина Давтяна. Таким образом господин Саркисян попытался сохранить нейтралитет в политическом противостоянии.

Напомним, что Оник Гаспарян вместе с десятками других высокопоставленных офицеров 25 февраля потребовал отставки правительства Никола Пашиняна в ответ на увольнение своего заместителя Тирана Хачатряна. Это событие запустило долгое противостояние, которое, можно сказать, закончилось ничьей: господин Гаспарян все же покинул пост, а господин Пашинян был вынужден назначить досрочные парламентские выборы, как того и требовала оппозиция.

«Ситуация, сложившаяся после известного заявления руководства Генштаба, уже разрешена, а существующие разногласия были перенесены в правовое поле,— заявил новый начальник Генштаба Артак Давтян в своем первом обращении к военнослужащим.— Вооруженные силы Армении будут сохранять нейтралитет в политических вопросах, руководствуясь исключительно обязательством по обеспечению обороны, безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ».

В понедельник же с военным встретился и премьер Пашинян, причем в зале было немало тех, кто подписывал письмо за его отставку. Тем не менее, судя по опубликованным кадрам, встреча прошла в рабочей атмосфере, премьера спокойно выслушали.

Вооруженные силы не должны озираться на тыл. Другое дело, что правительство должно обеспечивать естественное развитие вооруженных сил, особенно в этой ситуации»,— говорил им господин Пашинян.

А вот момент обращения к самому начальнику Генштаба оказался несколько неловким. «Назначая вас в 2018 году на пост начальника Генерального штаба вооруженных сил, я подчеркнул необходимость сохранения аполитичности вооруженных сил, и должен сказать, что эту задачу вы также выполнили на очень высоком уровне»,— сказал ему премьер, не затрагивая тему, почему же тогда Артак Давтян был уволен с этого поста и теперь вынужден туда вернуться. Впрочем, причина была действительно далека от политики: в 2020 году генерал организовал пышную свадьбу своему сыну, хотя в стране действовал жесткий карантин.

Армянское законодательство позволяет Онику Гаспаряну продолжить борьбу за свой пост, но вряд ли она будет успешной. Напомним, что ранее Административный суд Армении восстановил господина Гаспаряна в должности, и, по словам его адвоката Артура Ованнисяна, «в этих условиях не может быть назначен новый начальник Генштаба». Более того, как сообщает издание Armlur.am, Оник Гаспарян обратился в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против Никола Пашиняна и министра обороны Вагаршака Арутюняна. Правда, в ведомстве утверждают, что никакого заявления не получали.

В правительстве, в свою очередь, убеждены: вопрос с назначением нового начальника Генштаба закрыт окончательно.

«Никакого правового казуса в связи с назначением главы Генштаба нет,— сказал в понедельник министр юстиции Рустам Бадасян.— Оник Гаспарян силой закона снят с должности начальника Генштаба, а Артак Давтян силой закона назначен на эту должность».

Источники “Ъ” в Министерстве обороны Армении сообщили, что Артак Давтян уже приступил к выполнению своих обязанностей, а в скором времени будут инициированы новые законодательные поправки для еще большего подчинения Генерального штаба министру обороны.

Аршалуйс Мгдесян, Ереван