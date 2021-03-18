Из кризиса в Армении выходят досрочно

Политический кризис, разразившийся в Армении после неудачной для нее войны в Нагорном Карабахе, похоже, завершится у избирательных урн. В четверг премьер-министр Никол Пашинян объявил о проведении 20 июня досрочных парламентских выборов. Впрочем, о том, что кризис уже остался позади, говорить не приходится. Ставшая причиной обострения конфликта история с увольнением премьером Пашиняном главы генштаба Оника Гаспаряна получила неожиданное продолжение. Суд временно восстановил военного в должности, тем самым внеся еще большую путаницу в вопрос о том, кто же сейчас руководит армянской армией.

Решение о проведении в Армении досрочных выборов было достигнуто в результате серии переговоров властей с оппозицией. Ключевое значение имела состоявшаяся в четверг встреча Никола Пашиняна с лидером оппозиционной партии «Процветающая Армения» бизнесменом Гагиком Царукяном. Именно после нее было объявлено: выборы пройдут 20 июня. Господин Пашинян назвал принятое решение «лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации».

Значительная часть оппозиции с таким мнением согласилась. В частности, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян написал в Facebook: «Чтобы вывести страну из сложившейся тяжелейшей ситуации, необходимо сформировать новую власть и новое правительство. Народ своими голосами должен решить, кому доверить власть».

Напомним, что ранее Никол Пашинян и его блок «Мой шаг» делали крайне противоречивые заявления о досрочных парламентских выборах, то подталкивая к ним, то, наоборот, отказываясь от этой идеи, причем апеллируя к мнению народа. Один раз премьер-министр даже спросил о выборах участников шествия в свою поддержку и, когда толпа неодобрительно загудела, сказал: отныне эта тема снята с повестки.

Чтобы открыть путь к досрочным выборам, премьер-министр должен подать в отставку, а парламент в течение двух недель не избрать нового главу правительства. Также необходимо отменить действующее с начала войны в Нагорном Карабахе военное положение. Информацию о том, что этот режим будет на днях отменен, “Ъ” подтвердила вице-спикер парламента от фракции правящего блока «Мой шаг» Лена Назарян.

Дата выборов объявлена, но у экспертов и политиков в Армении пока нет единого понимания по поводу правил игры в ходе избирательного процесса.

Парламентские политические силы вместе с экспертами разработали масштабные поправки к избирательному кодексу, строго ограничивающие и контролирующие ресурсы политических сил на выборах. Пока непонятно, будут ли изменения приняты к новым выборам или же избирательный процесс пройдет по действующему законодательству, позволяющему политическим силам фактически неограниченно пользоваться средствами крупного бизнеса и слабо контролирующему применение административного ресурса. «При желании поправки к избирательному кодексу можно принять очень быстро, если, конечно, политические силы хотят проведения как можно более честных выборов, на которых вместо борьбы ресурсов будет борьба программ и идеологий»,— заявил “Ъ” руководитель программ НПО «Союз информированных граждан» Даниел Иоаннисян, который в качестве эксперта вовлечен в деятельность рабочей группы по разработке поправок к избирательному кодексу.

Среди общего хора голосов в поддержку досрочных выборов выделяется, пожалуй, лишь голос лидера оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазгена Манукяна. «Я очень сомневаюсь, что выборы 20 июня состоятся. Считаю, что любые выборы при Николе Пашиняне — это катастрофа для Армении. Если все же не удастся предотвратить эти выборы, я в них не буду участвовать»,— заявил он в беседе с журналистами.

«Мы рассматриваем решение провести в 2021 году досрочные парламентские выборы как внутреннее дело Армении»,— отметила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. И добавила: «Выражаем надежду на то, что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере, нацеленной на достижение долгосрочного результата».

Сомнения в том, что кризис точно остался позади, а атмосфера обязательно будет конструктивной, вполне оправданны. Доказательством этого стал новый виток скандала вокруг увольнения главы генштаба Оника Гаспаряна, из-за которого, по сути, и разгорелся текущий политический кризис.

Оник Гаспарян, призвавший к отставке правительства, 10 марта покинул пост по решению премьер-министра. Приказ о его увольнении вступил в силу через две недели после оглашения. Все это время оппозиционеры пытались найти способ признать решение нелегитимным. Они также оказывали давление на президента Армена Саркисяна, который имел право оспорить увольнение главы генштаба в Конституционном суде (КС). Однако вместо этого глава государства обратился туда с более общей просьбой — проверить на соответствие конституции «Закона о военной службе и статусе военнослужащего», который регулирует порядок назначения высших чинов в армии. После увольнения Оника Гаспаряна премьер Пашинян назначил на вакантную должность другого офицера — Артака Давтяна. Этот кандидат не получил одобрение президента. Однако по армянским законам решение премьера-министра вступит в силу и без этого. В настоящее время генштаб временно возглавляет Степан Галстян — он, как и Оник Гаспарян, ранее подписал скандальное письмо с требованием отставки премьер-министра.

В четверг стало известно, что Административный суд Армении принял промежуточное решение по иску Оника Гаспаряна и временно восстановил его в должности начальника генштаба. Это в беседе с “Ъ” подтвердил адвокат господина Гаспаряна Артур Ованнисян, добавив: его подзащитный восстановлен в должности до окончательного решения суда по иску защиты.

Уже в четверг Оник Гаспарян вернулся на свое рабочее место. Но в аппарате премьер-министра уступать не собираются: там заверили, что господин Гаспарян все-таки уволен. В результате у Армении в настоящее время фактически три потенциальных начальника генштаба. Стране, еще не оправившейся от травм войны 2020 года, такой сценарий ничего хорошего не сулит.

Аршалуйс Мгдесян, Ереван