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Бразилия снова приостановила регистрацию «Спутника V»

Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) приостановило рассмотрение заявки на регистрацию вакцины «Спутник V». Утверждается, что регулятору не была представлена необходимая информация о препарате.

«Несмотря на приостановку срока, Anvisa продолжает рассмотрение остальной информации, представленной Uniao Quimica (представляет РФПИ в Бразилии.— “Ъ”)»,— говорится в сообщении Anvisa.

Uniao Quimica подала первую заявку на регистрацию вакцины в Бразилии 15 января. Anvisa отклонило заявку на следующий день и запросило дополнительную информацию о препарате. Вторая заявка была подана 26 марта. 13 марта Минздрав Бразилии сообщил о подписании контракта на покупку «Спутника V».

Ранее Минздрав США сообщил, что он убеждал власти Бразилии не покупать российские вакцины. Разработчики «Спутник V» в ответ сказали, что попытки «дискредитировать вакцины неэтичны и чреваты дополнительными человеческими жертвами».

«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Применение российской вакцины одобрено в 57 странах.

О проблемах с регистрацией вакцины в Европе — в материале “Ъ” «"Спутник V" теряет связь с Европой».

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