«Спутник V» теряет связь с Европой

Президент Владимир Путин заподозрил Евросоюз в лоббизме после заявления о ненужности «Спутника V». Он обратил внимание на высказывание еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. В интервью он сообщил, что у ЕС нет необходимости в российской вакцине. Бретон объяснил, что на территории союза каждый месяц производят до 150 млн доз, а к июлю этот показатель будет увеличен. Кроме того, по мнению еврокомиссара, россияне сами сейчас с трудом получают прививки.

Владимир Путин назвал это заявление странным и засомневался, чьи интересы представляют такие люди: «География использования российского “Спутника V” активно растет. Даже несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины, различные информационные вбросы, порой откровенные небылицы, интерес к нашему препарату проявляет все больше государств по всему миру. Разрешение на ее применение на своей территории уже выдали 55 стран. Вызывает удивление, что прямо перед нашей с вами встречей один из ответственных работников Еврокомиссии сказал: “Нам “Спутник V” не нужен”. Странное заявление, мы ничего никому не навязываем. Но когда мы слышим такие заявления от официальных лиц, возникает вопрос: чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или граждан европейский стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, санкции против нас какие-то вводят».

Заявление Путина позже прокомментировал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, двери ЕС не закрыты для закупки российской вакцины, но многое зависит от обстоятельств. Как отметил Мамер, «проблема в том, что препарат нужно получать именно сейчас». Европейское агентство по лекарственным средствам пока не зарегистрировало «Спутник V». Россия подала заявку в конце февраля, экспертиза началась 4 марта. При этом две страны — Венгрия и Словакия — начали применять вакцину без решения регулятора. Почему российской вакцине сложно попасть на европейский рынок? “Ъ FM” обсудил это с руководителем медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc. Михаилом Фаворовым: «Вакцинный бизнес очень сильно регулирется. Сам по себе российский препарат в последнее время уже не вызывает вопросов, и надо сказать, что еврокомиссар так и сказал. Но есть очень сложная ситуация, при которой европейский регулятор требует сертификации производства.

Это означает, что каждое предприятие должно получить специальную лицензию. А всем известно, что российская вакцина разрабатывается на разных производствах, в том числе и за рубежом, например, в Корее.

Соответственно, как будет проходить сертификация этих производств, как будет проходить контроль, совершенно непонятно — именно это является краеугольным камнем, почему Европа не очень спешит закупать “Спутник V”.

Рынок вакцин будет составит от $200 до 500 млрд. Соответственно, те производители, которые получат широкое распространение, заберут основную часть этого пирога. Одно то, на каком уровне выступает президент, и говорит о том, что это лоббирование. Непонятны причины, почему нас не допускают на рынок. Это уже говорит о том, о каких суммах идет разговор».

Производство «Спутника V» собираются развернуть в нескольких странах, среди которых Южная Корея, Индия, Бразилия, Сербия и Италия. Скорее всего, пока экспортный потенциал российской вакцины действительно не так велик, говорит гендиректор «Торгового дома Аллерген» Алла Денисова: «Бизнес сказал, что Россия может удовлетворить потребности в ковидных вакцинах на 10-12%. В настоящий момент экспортного потенциала, по-видимому, действительно нет. Заводы в Белоруссии и Казахстане в основном производят для своих стран. Вся работа идет параллельно, контракты не заключаются за неделю. Если все одобрят за три месяца, то это очень быстро. Переговоры ведутся и по трансферу технологии на какие-то заводы, и по прямым поставкам, когда у нас будет достаточное количество вакцины, то есть свое население привьют, и тогда уже появится возможность экспортировать».

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Кроме того, в РФПИ рассказали, что некая компания из США, которая занимается производством вакцин, могла нарушить патентые права на «Спутник V». Подробностей в фонде не раскрыли, но уточнили, что будут отстаивать интеллектуальную собственность пока в формате диалога.

Елена Иванова