США убеждали Бразилию отказаться от закупки российских вакцин

Министерство здравоохранения и социальных служб США убеждало власти Бразилии не закупать разработанные в России вакцины против коронавирусной инфекции, свидетельствует доклад ведомства по итогам 2020 года (.pdf). В документе сообщается, что подразделение министерства, занимающееся международными отношениями (Office of Global Affairs), боролось со «зловредным» влиянием Кубы, Венесуэлы и России на ситуацию в Латинской Америке. Как следует из доклада, власти США считают, что эти страны стремятся укрепить свое влияние в регионе, что идет вразрез с интересами национальной безопасности США.

«Министерство здравоохранения и социальных служб координировало свои действия с другими государственными структурами США, чтобы укрепить дипломатические связи (со странами Латинской Америки. — “Ъ”) и предложить техническую и гуманитарную помощь, чтобы отговорить страны региона принимать помощь от этих злонамеренных государств», — сказано в отчете. Далее уточняется, что среди прочего представители министерства «убеждали Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19».

На публикацию обратили внимание разработчики российской вакцины «Спутник V». «Мы убеждены, что государства должны сотрудничать в деле спасения жизней. Попытки дискредитировать вакцины неэтичны и чреваты дополнительными человеческими жертвами», — сказано в комментарии на официальной странице «Спутник V» в Twitter.

В минувшую пятницу Министерство здравоохранения Бразилии сообщило, что подписало контракт с Россией о поставке 10 млн доз «Спутник V».

Подробнее о прививочной кампании в мире — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».

Елена Черненко