Бразилия подписала контракт на покупку «Спутника V»

Минздрав Бразилии сообщил о подписании контракта на покупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат будет поставлен тремя партиями с апреля по июнь. Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных COVID-19 (11,3 млн) и умерших (275 тыс.).

«Минздрав подписал контракт на покупку 10 млн вакцины "Спутник V", которая будет импортирована из России бразильской лабораторией Uniao Quimica»,— сказано в Twitter Минздрава. Согласно графику лаборатории, к концу апреля в страну доставят 400 тыс. доз, к концу мая — 2 млн, в июне — еще 7,6 млн. До этого вакцину должно одобрить Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa).

По информации в официальном вестнике правительства, Бразилия планирует закупить российскую вакцину на $129 млн, также страна намерена приобрести индийскую вакцину Bharat Biotech. Сейчас одобрены препараты британской AstraZeneca и китайской Sinovac.

Подробнее о прививочной кампании в мире — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».