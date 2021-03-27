Армейцы взяли себе второе

В центральном матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал УНИКС. От результата встречи зависел исход противостояния за второе место. Казанцы в случае победы фактически могли себе его обеспечить, поскольку оторвались бы от армейцев уже на две победы. Но с задачей казанцы не справились. ЦСКА, несмотря на то, что по ходу встречи лишился Майка Джеймса, добился уверенной победы со счетом 102:86.

Непривычное положение ЦСКА в турнирной таблице — армейцы до встречи с УНИКСом шли третьими — следствие спада, случившегося у красно-синих в начале года. В четырех матчах, проведенных в Единой лиге ВТБ в феврале, ЦСКА потерпел три поражения. Неудачи вроде бы остались позади, ЦСКА возвращается в привычный ритм, но последствия осечек ощущаются до сих пор. УНИКС же, напротив, поражений не знал аж с декабря прошлого года, когда на своей площадке уступил как раз ЦСКА. То поражение казанцы с запасом компенсировали серией из десяти побед подряд, давшей им отличные шансы на второе место в регулярном первенстве.

Формально УНИКС мог замахнуться и на победу в нем, но первым, по всей видимости, останется «Зенит».

Если только петербуржцы решительно не провалят концовку первенства.

К очному противостоянию, 24-му по счету в рамках Единой лиги ВТБ (соотношение результатов личных встреч было 18:5 в пользу ЦСКА) команды подошли с немножко разным настроением. ЦСКА на этой неделе последовательно обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ, поквитавшись с эстонской командой за сенсационное поражение в первом круге, а затем уверенно справился с «Црвеной Звездой» в Евролиге.

У УНИКСа соперник на еврокубковой арене был более сильный и мотивированный. Казанцы дважды встретились с «Локомотивом-Кубанью» в первом раунде play-off Кубка Европы и задачу пока не решили. Счет в серии 1:1 и судьба путевки в следующий раунд будет решаться в третьем матче в среду в Казани.

Что же касается игры в Москве, то ее подопечные Димитриса Прифтиса начали настолько энергично, что казалось, будто это они хозяева площадки. У гостей здорово получалось набирать очки в быстрых отрывах, а, скажем, Айзея Кэнэн при первом же случае бил с дистанции, и делал это вполне успешно.

В результате ЦСКА, который никак не мог наладить игру в защите, оказался в роли догоняющего.

Ничего криминального, пять-семь очков отрыва, которым в моментах владел УНИКС, реальной проблемой не были, но тенденция все равно была тревожной. А тут еще ЦСКА лишился Майка Джеймса. Защитник провел на площадке всего три минуты, в одном из тайм-аутов после обращения к нему главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса развел руками, присел на скамейку, а потом вовсе ушел с площадки. В ЦСКА по горячим следам поспешили заявить, что у американца внезапно ухудшилось самочувствие. Впрочем, учитывая, что в этом сезоне он уже конфликтовал с руководством команды, и речь даже заходила о том, чтобы с ним расстаться, нельзя исключать, что дело не только в самочувствии лидера армейцев.

Примечательно, однако, что, после того как ЦСКА остался без Джеймса, игра у команды наладилась. Прекрасен был Уилл Клайберн, попадавший с любой дистанции с коэффициентом под 70% (самый результативный игрок матча с 24 очками в активе). Ну а Дениел Хэккет и вовсе выстреливал трехочковые без осечек. Плюс Йоханнес Фогтманн сцементировал, наконец, игру ЦСКА под щитами. И как-то медленно, но уверенно, ЦСКА сначала ликвидировал отставание, а потом принялся его наращивать. Уже к финальной десятиминутке отрыв хозяев стабилизировался на уровне полутора десятков очков, и предпосылок к тому, чтобы УНИКС, игроки которого зачастую спешили и, как следствие, грешили неточностью, мог добиться хотя бы концовки, не просматривалось.

В итоге ЦСКА одержал уверенную победу со счетом 102:86 и за счет преимущества по личным встречам сместил УНИКС со второй позиции.

Впрочем, чтобы остаться на втором месте, армейцам ошибаться уже нельзя. График на концовку сезона у них сложнее, чем у УНИКСа. ЦСКА в четырех оставшихся турах предстоят матчи, в том числе, с «Зенитом» и «Локомотивом-Кубанью» (в обоих случаях в гостях). У УНИКСа остался только один топовый соперник — все тот же «Локомотив-Кубань».

Арнольд Кабанов