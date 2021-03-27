Армейцы взяли себе второе

В центральном матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал УНИКС. От результата встречи зависел исход противостояния за второе место. Казанцы в случае победы фактически могли себе его обеспечить, поскольку оторвались бы от армейцев уже на две победы. Но с задачей казанцы не справились. ЦСКА, несмотря на то, что по ходу встречи лишился Майка Джеймса, добился уверенной победы со счетом 102:86.
Непривычное положение ЦСКА в турнирной таблице — армейцы до встречи с УНИКСом шли третьими — следствие спада, случившегося у красно-синих в начале года. В четырех матчах, проведенных в Единой лиге ВТБ в феврале, ЦСКА потерпел три поражения. Неудачи вроде бы остались позади, ЦСКА возвращается в привычный ритм, но последствия осечек ощущаются до сих пор. УНИКС же, напротив, поражений не знал аж с декабря прошлого года, когда на своей площадке уступил как раз ЦСКА. То поражение казанцы с запасом компенсировали серией из десяти побед подряд, давшей им отличные шансы на второе место в регулярном первенстве.
Если только петербуржцы решительно не провалят концовку первенства.
К очному противостоянию, 24-му по счету в рамках Единой лиги ВТБ (соотношение результатов личных встреч было 18:5 в пользу ЦСКА) команды подошли с немножко разным настроением. ЦСКА на этой неделе последовательно обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ, поквитавшись с эстонской командой за сенсационное поражение в первом круге, а затем уверенно справился с «Црвеной Звездой» в Евролиге.
У УНИКСа соперник на еврокубковой арене был более сильный и мотивированный. Казанцы дважды встретились с «Локомотивом-Кубанью» в первом раунде play-off Кубка Европы и задачу пока не решили. Счет в серии 1:1 и судьба путевки в следующий раунд будет решаться в третьем матче в среду в Казани.
Что же касается игры в Москве, то ее подопечные Димитриса Прифтиса начали настолько энергично, что казалось, будто это они хозяева площадки. У гостей здорово получалось набирать очки в быстрых отрывах, а, скажем, Айзея Кэнэн при первом же случае бил с дистанции, и делал это вполне успешно.
Ничего криминального, пять-семь очков отрыва, которым в моментах владел УНИКС, реальной проблемой не были, но тенденция все равно была тревожной. А тут еще ЦСКА лишился Майка Джеймса. Защитник провел на площадке всего три минуты, в одном из тайм-аутов после обращения к нему главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса развел руками, присел на скамейку, а потом вовсе ушел с площадки. В ЦСКА по горячим следам поспешили заявить, что у американца внезапно ухудшилось самочувствие. Впрочем, учитывая, что в этом сезоне он уже конфликтовал с руководством команды, и речь даже заходила о том, чтобы с ним расстаться, нельзя исключать, что дело не только в самочувствии лидера армейцев.
Примечательно, однако, что, после того как ЦСКА остался без Джеймса, игра у команды наладилась. Прекрасен был Уилл Клайберн, попадавший с любой дистанции с коэффициентом под 70% (самый результативный игрок матча с 24 очками в активе). Ну а Дениел Хэккет и вовсе выстреливал трехочковые без осечек. Плюс Йоханнес Фогтманн сцементировал, наконец, игру ЦСКА под щитами. И как-то медленно, но уверенно, ЦСКА сначала ликвидировал отставание, а потом принялся его наращивать. Уже к финальной десятиминутке отрыв хозяев стабилизировался на уровне полутора десятков очков, и предпосылок к тому, чтобы УНИКС, игроки которого зачастую спешили и, как следствие, грешили неточностью, мог добиться хотя бы концовки, не просматривалось.
Впрочем, чтобы остаться на втором месте, армейцам ошибаться уже нельзя. График на концовку сезона у них сложнее, чем у УНИКСа. ЦСКА в четырех оставшихся турах предстоят матчи, в том числе, с «Зенитом» и «Локомотивом-Кубанью» (в обоих случаях в гостях). У УНИКСа остался только один топовый соперник — все тот же «Локомотив-Кубань».